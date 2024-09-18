盤點以色列歷年暗殺紀錄！最擅長手機炸彈　遙控機槍讓保鑣成擺設

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黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）成員的呼叫器裝置（pager，俗稱BB Call）在當地時間週二（9/17）發生集體爆炸，黎巴嫩衛生部稱已釀成至少11死、4000人受傷，包含伊朗駐黎巴嫩大使和無辜小孩都遭波及。雖然以色列尚未承認犯案，但外界一致認為此案就是以色列所為，除了擁有攻擊真主黨的明顯動機外，以色列長期來擅長使用「具創意」的方式來殲滅敵人，英國媒體也整理出幾項具有代表性的案例。根據《天空新聞》報導，引述一位匿名的安全專家看法，認為這批爆炸的死亡BB Call應該是遭到以方滲透，在製造或批發的過程中置入了爆炸物或是動了其他手腳，導致這些BB Call成為能夠被遠端引爆的爆裂物。安全專家表示，考慮到爆炸的殺傷力與規模，以及時間上的協同性，不太可能是意外，而顯然是一場經過精心策劃的襲擊。英國拆彈專家亨特（Chris Hunter）表示，將炸彈置於通訊裝置內早有先例，包括極端組織西班牙分離主義武裝組織埃塔（ETA）以及愛爾蘭共和軍（IRA）都曾使用過，只要1～2盎司強力炸藥就能達到類似效果，而1～2盎司強力炸藥完全能夠藏匿在BB Call之內。《天空新聞》也整理出以色列過去透過讓人意想不到的方式進行暗殺的數起知名案例：沙里夫是巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）發言人，當年他在黎巴嫩貝魯特打開一個包裹，裡面裝著一本裝了炸彈的書，結果書本爆炸讓沙里夫重傷，雖然未當場喪命，但炸斷了沙里夫幾根手指，且讓他左耳耳聾、一眼失明。哈姆沙裡是巴勒斯坦解放組織 （PLO）代表，他當年在巴黎被一枚埋在電話下方的炸彈炸死，炸彈也是透過遠端引爆。綽號「工程師」的阿亞什，是哈馬斯組織的炸彈之父，曾製作許多襲擊以色列的炸彈。阿亞什身邊好友被以色列當局脅迫當作線人，提供一枚藏有炸彈的手機給阿亞什，偽稱是要進行監聽，結果直接遠端引爆將阿亞什炸死。馬拉比是巴勒斯坦解放組織法塔赫（Fatah）的一員，他於卡蘭迪亞難民營也是被藏有炸彈的手機給炸死。「震網」是美國與以色列聯手設計的電腦病毒，旨在癱瘓伊朗核計畫，由一位雙重間諜潛入納坦茲（Natanz）的設施並成功植入病毒，據信讓伊朗發展核武的進度受到重創。法赫里薩德是伊朗的核武科學家，他在高速道路上遭到裝有遙控機槍的汽車襲擊，雖然當時法赫里薩德身旁有3輛安全人員座車護駕，但他們都未預料到襲擊來自安裝在汽車內的遙控機槍，法赫里薩德當場身亡。