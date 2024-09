北投晶泉丰旅可預訂了！住房滿額送機票　房間、湯屋、餐廳搶先看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「北投晶泉丰旅」與「國泰 亞洲萬里通」合作推出「開幕有『哩』Smile for Miles」住房專案,1萬999元起雙人入住贈送額外1萬5000「亞洲萬里通」里數,等同兌換香港來回經濟客艙獎勵機票一張。(圖/北投晶泉丰旅)

▲北投晶泉丰旅備有100間客房,圖為泉韻陽台家庭客房。(圖/北投晶泉丰旅提供)

▲北投晶泉丰旅除了可以在客房中享受溫泉外,飯店還規畫有16間獨立溫泉湯屋。(圖/北投晶泉丰旅提供)

▲北投晶泉丰旅花園和洋套房的露臺湯池,精心設計的景觀套房,可獨享戶外三湯池。(圖/北投晶泉丰旅提供)

▲「北投晶泉丰旅」規劃有供應早、午、晚餐的日式鍋物料理餐廳「三燔北投」。(圖/北投晶泉丰旅提供)

▲「三燔北投」和晶華旗下其他的三燔餐廳不同,除了有涮涮鍋、壽喜燒、居酒屋料理,又增加了可移動的當令海鮮車。(圖/北投晶泉丰旅提供)

▲北投晶泉丰旅內的泉源閣餐廳,其中的「湯」包廂,通過內門可抵達專屬的湯池及臥榻。(圖/北投晶泉丰旅提供)

▲泉源閣主打辦桌料理,主廚推薦菜色包含「龍宮鮮味齊迎賓」,澎派精緻。(圖/北投晶泉丰旅提供)

▲漢來日月行館標榜每一間客房均可欣賞日月潭景致,圖為雅緻氛圍的大廳空間。(圖/此為空間模擬圖,漢來日月行館提供)

經過超過三年的籌建期,晶華國際酒店集團「晶泉丰旅Wellspring by Silks」品牌旗下的第二個據點「北投晶泉丰旅」正式宣布開始接受訂房,館內「三燔北投」及「泉源閣」兩間餐廳也將於同時間開幕營運。推出「晶彩迎賓」住房加早餐的組合,每房6999元起。「北投晶泉丰旅」也特別與「國泰 亞洲萬里通」合作推出「開幕有『哩』Smile for Miles」住房專案,1萬999元起雙人入住贈送額外1萬5000「亞洲萬里通」里數,等同兌換香港來回經濟客艙獎勵機票一張。「北投晶泉丰旅」開幕後,晶華酒店集團旗下的總飯店數達到16家,總房間數則突破2,500間。為歡慶開幕,「北投晶泉丰旅」特別與「國泰 亞洲萬里通」合作推出「開幕有『哩』Smile for Miles」住房專案,1萬999元起雙人入住贈送額外1萬5000「亞洲萬里通」里數,等同兌換香港來回經濟客艙獎勵機票一張。同時也有「晶彩迎賓」住房加早餐的組合,每房只要6999元起,即可優先體驗。「三燔北投」及「泉源閣」則會在9月底前提供所有加入晶華會APP的會員用餐9折優惠。「北投晶泉丰旅」總經理同時也是集團營運副總裁陳惠芳表示,北投溫泉飯店林立、相互良性競爭的狀況有望提高整體景點的能見度與吸引力,我們為自己設定的目標是在年底之前將住房率拉升至七成、房價則預計可以突破萬元。「北投晶泉丰旅」強打交通便利、服務細膩以及健康永續三大特點,飯店位於新北投捷運站旁,步行3分鐘即可到達,和該地區的溫泉飯店相比、擁有極高的交通便利性。飯店內的100間客房、套房與16間湯屋間間有窗景,完備的設施有大眾風呂、露天泳池、沐蘭SPA芳療室、兒童天地以及提供駐村藝術家與房客互動的Gallery。飯店依照「黃金級綠建築規格」打造,建立以永續為根基的營運理念,了解到「溫泉」是飯店的吸睛重點,「北投晶泉丰旅」多數房間都擁有獨立雙湯池、套房則規畫有戶外三湯池,提供北投知名的白磺泉滿足房客的泡湯需求,飯店更從日本引進「溫泉入浴指導員」,傳遞健康泡湯的禮儀與文化,客房也同時推出經過日本「永續健康旅遊協會」認證申請的在地行程,照顧房客身心靈的健康。10月15日前平日湯屋享9折優惠、大眾風呂享8折優惠。「北投晶泉丰旅」有兩餐廳,包含供應早、午、晚餐的日式鍋物料理餐廳「三燔北投」,以及強打澎湃辦桌料理、目標成為北投最頂級私廚餐廳的「泉源閣」。擁有116席座位的「三燔北投」和晶華旗下其他的三燔餐廳不同,除了有涮涮鍋、壽喜燒、居酒屋料理,又增加了可移動的當令海鮮車以及選用陽明山小農蔬果的沙拉吧,壽喜燒的盛器也採用鋤頭造型的鑄鐵鍋,還原壽喜燒起源於農夫在農地以鋤頭為鍋具涮煮肉片的趣味性,多款鍋物套餐價格每人980元起。中式料理餐廳「泉源閣」則是要把北投在地人情味以及歷史時代感帶入澎派的辦桌料理當中,以全包廂式規劃的餐廳共有7間可供10至20人用餐的包廂以及一間可容納80-100人的宴會廳,10人桌菜兩萬元起跳,豐美的菜色包括大船入港生魚片、吮指回味排骨酥、料多味豐且湯頭香醇的台味佛跳牆、暖心飽胃且鮮香味十足的澎湖小卷米粉、以及晶華鎮店甜品-海派剉冰等代表性名菜,加上輪番上陣的佐酒熱炒以及讓人驚喜的主廚手路私房菜。「北投晶泉丰旅」提到,上述兩間餐廳除了服務在地饕客之外,也會與客房配合推出一泊二食、半日以及全日會議專案、還有「湯泡飯—湯屋配美食」的用餐休憩選擇,全方位的提供蒞臨「北投晶泉丰旅」的消費者享受溫泉、美食以及休閒養生的度假體驗。另外,日月潭也將迎來最新渡假飯店!漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」即將於2024年第3季開幕,也是繼台北漢來大飯店自去年進駐南港後,再次跨足日月潭的全新飯店品牌。斥資11億元打造,坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔,漢來日月行館可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀,且號稱每個房間都可欣賞到。全館共92間客房與套房,房型自15坪至108坪、全數採用頂級客房設備,最大賣點是每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池,不用踏出房門就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色,體驗採自深度1,600公尺,被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。餐飲部份,則設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳。