火星人布魯諾IG拿掉台灣！鼓手哥哥沒在怕仍喊：Thank you Taiwan

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▲火星人布魯諾的鼓手哥哥發文「感謝台灣」，讓許多網友感動。（圖／epandagram IG）

美國流行歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）9月上旬到高雄舉辦演唱會，吸引10萬名粉絲前往朝聖，演唱會結束後，他在Instagram上發文表示，「Thank you Taiwan」。不過事後發現，他發文不久後就悄悄把Taiwan編輯成Kaohsiung，微博也發文說「謝謝中國台灣」，引起軒然大波。不過今（18）日稍早有網友發現，火星人布魯諾的鼓手哥哥E-Panda似乎沒有受到影響，依舊在IG貼文裡面寫道，「Thank you Taiwan」，為此相當激動。Threads上有網友發現，E-Panda在IG發表演唱會後的感受，不過沒有像火星人布魯諾一樣避開台灣一詞，而是直接寫「Thank you Taiwan」，而且還放上演出時的多張照片。原PO看了非常感動，表示「BrunoMars的鼓手哥哥，在貼文當中提到Taiwan！！！」不過有網友提醒，擔心如果有許多台灣網友湧入E-Panda的貼文中，或許他們會感覺到壓力，屆時又會把台灣改成高雄，「我一直在想現在風頭過了，然後大家夠低調不太宣傳的話，是不是他們文就不會被改了」、「低調，希望大家留言提到台灣就好，不要單純只刷國旗了。」事實上，粉絲會這麼敏感是因為一開始火星人布魯諾在IG發文，寫著「Thank you Taiwan」，還附上國旗和愛心圖案，不過微博卻是打「謝謝中國台灣」。貼文曝光立刻引起討論，不少中國網友在微博逼問，「為什麼ins（IG）發的不一樣」、「ins配的什麼國旗？」、「只有一個中國。」事後火星人布魯諾不敵小粉紅的砲火，隨後默默把IG文案改成「Thank you Kaohsiung」，關鍵字Taiwan直接被消失，中華民國國旗圖案也被拿掉。