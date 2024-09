火星人布魯諾IG拿掉台灣！鼓手哥哥沒在怕仍喊：Thank you Taiwan

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火星人布魯諾的鼓手哥哥發文「感謝台灣」,讓許多網友感動。(圖/epandagram IG)

美國流行歌手火星人布魯諾(Bruno Mars)9月上旬到高雄舉辦演唱會,吸引10萬名粉絲前往朝聖,演唱會結束後,他在Instagram上發文表示,「Thank you Taiwan」。不過事後發現,他發文不久後就悄悄把Taiwan編輯成Kaohsiung,微博也發文說「謝謝中國台灣」,引起軒然大波。不過今(18)日稍早有網友發現,火星人布魯諾的鼓手哥哥E-Panda似乎沒有受到影響,依舊在IG貼文裡面寫道,「Thank you Taiwan」,為此相當激動。Threads上有網友發現,E-Panda在IG發表演唱會後的感受,不過沒有像火星人布魯諾一樣避開台灣一詞,而是直接寫「Thank you Taiwan」,而且還放上演出時的多張照片。原PO看了非常感動,表示「BrunoMars的鼓手哥哥,在貼文當中提到Taiwan!!!」不過有網友提醒,擔心如果有許多台灣網友湧入E-Panda的貼文中,或許他們會感覺到壓力,屆時又會把台灣改成高雄,「我一直在想現在風頭過了,然後大家夠低調不太宣傳的話,是不是他們文就不會被改了」、「低調,希望大家留言提到台灣就好,不要單純只刷國旗了。」事實上,粉絲會這麼敏感是因為一開始火星人布魯諾在IG發文,寫著「Thank you Taiwan」,還附上國旗和愛心圖案,不過微博卻是打「謝謝中國台灣」。貼文曝光立刻引起討論,不少中國網友在微博逼問,「為什麼ins(IG)發的不一樣」、「ins配的什麼國旗?」、「只有一個中國。」事後火星人布魯諾不敵小粉紅的砲火,隨後默默把IG文案改成「Thank you Kaohsiung」,關鍵字Taiwan直接被消失,中華民國國旗圖案也被拿掉。