憂心中國「蠟瓶糖」成食安疑慮　綠委籲中央地方合作清查

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中國爆紅的糖果「蠟瓶糖」受到關注，近期在台灣網購平台也可買到，但多數未標示完整成分，且未經許可在網路及實體通路販售。立法委員何欣純憂心表示，自己身為媽媽，最擔心每位孩子的健康受到威脅，已行文衛福部要求加速調查，並呼籲台中市政府全力清查市面上是否有違規販售蠟瓶糖。在中國社群平台「抖音」及「小紅書」爆紅的蠟瓶糖流入台灣，標榜外膜以蜂蠟製成，但多數產品並未標示完整成分，有違規在網路及實體通路販售的情形。何欣純表示，蠟瓶糖的外殼、內部糖漿及染色所使用的色素均未經過相關檢驗程序。甚至連中國媒體都質疑其可能含有工業蠟成分，若屬實將有高度致癌風險，非常有食安疑慮！何欣純表示，自己身為母親，不希望任何一位台中孩子因為有疑慮的產品影響健康，中央與地方必須動起來，共同合作守護食安！她已正式行文衛福部要求加速調查，並呼籲台中市政府全面清查實體通路，是否有違規販售蠟瓶糖的情形，並透過教育單位加強宣導，避免孩子誤食來源不明的產品，確保每一位孩子的健康安全。