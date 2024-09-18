真主黨BB Call爆炸案　半島電視台介紹台灣：除了中國不關心國際

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▲金阿波羅公司聲明稿。（圖／翻攝自金阿波羅公司臉書粉絲專頁）

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器裝置（pager，俗稱BB Call），在當地時間週二（9/17）於全國多處同時引爆，已釀成至少11死、4000人受傷，而呼叫器傳出與台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅）有關，也讓台灣意外捲入中東紛爭。對此，《半島電視台》報導介紹台灣概況，稱台灣科技業在全球佔有關鍵地位，且台灣民眾除了中國之外，不太關注國際地緣政治局勢。第一時間傳出爆炸的BB Call來自台灣，金阿波羅發聲明表示，僅提供品牌商標授權，這些呼叫器是由布達佩斯一間BAC公司生產，產品的設計與製造均與金阿波羅無關，否認有涉入到爆炸案之中。《半島電視台》在報導中引述了金阿波羅的聲明與說法，另外也提到我國經濟部表示，金阿波羅並無直接出口產品到黎巴嫩的紀錄，這些BB Call可能經過他人之手改裝。然而，報導也指出，雖然金阿波羅和台灣當局火速撇清關係，但台灣還是無可避免地在報炸案發生後的第一時間，引來了許多可能「不受歡迎」的關注。《半島電視台》報導接著也引述了海洋大學教授江雅綺、台灣科技大學教授劉志成等學者的看法，認為金阿波羅不太可能參與到這樣的爆炸攻擊案之中，但這事件依舊把加薩地區的軍事衝突帶到了台灣民眾面前。報導也介紹台灣概況，稱台灣除了中國之外，對全球地緣政治議題通常都保持距離，報導拿這次以巴戰爭為例，指出台灣官方雖然曾譴責哈馬斯去年10月對以色列發動的致命襲擊，但對於隨後加薩戰爭爆發的死傷，則基本上保持沉默。報導表示，台灣與以色列沒有外交關係，事實上台灣的邦交國數目非常少，不過由於強大的科技產業，讓台灣擁有超乎尋常的全球影響力。除了舉世聞名的台積電，台灣也有許多傳統的中小企業，生產一些不那麼新潮的產品，就像這次爆炸案的主角BB Call。報導還引述了部分PTT網友的說法，稱有台灣網友擔心中國會效仿類似手法來攻擊台灣，還有台灣網友說台灣人只想做生意，中東亂局是中東自己的事，跟台灣無關。