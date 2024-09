福斯也興趣！台灣智慧座艙、駕駛輔助首度駛進「德國商用車展」

我是廣告 請繼續往下閱讀

全球商用運輸行業最具影響力展會「德國商用運輸展」( IAA Transportation)17日在德國漢諾瓦開幕。經濟部首度組團,集結台灣10家業者參展,和碩與公信電子展示的智慧座艙、奇美電子與歐特明的自駕車駕駛輔助系統(ADAS)皆吸引福斯汽車(Volkswagen) 、SCANIA等大車廠矚目。本屆 IAA Transportation以「People and Goods on the Move」為主題,聚焦電動化、潔淨能源及智慧技藝,計有來自 41 個國家1650家參展商,較上屆成長2成。經濟部貿易署與外貿協會首度組團參展,集結台灣10家領先業者,展示智慧座艙、車隊管理系統和ADAS等多項技術,爭取國際合作商機。台灣車用電子產業持續發展,已有多家ADAS切入M-Benz、Tesla歐美車廠供應鏈;而智慧車輛解決方案、物聯設備、充電樁等也在全球商用車發展中扮演重要地位。這次參展廠商及產品,包括和碩與公信電子展示的智慧座艙技術,為駕駛提供更安全、舒適的操作環境。神達的車隊管理系統則通過巨量資料分析及車聯網技術,輔以駕駛行為監控,提高物流運輸的效率和精準度。奇美電子與歐特明分別推出的ADAS,以及車用鏡頭大廠合盈光電的瞬時影像清楚系統,進一步提升了自動駕駛技術的實際應用能力。開展1天即吸引了許多買主到台灣館洽談,包括Volkswagen 、SCANIA、ZF等大廠,業者也把握機會向Bosch、IVECO、Renault Trucks、Volvo Trucks等敲門。另外,商用運輸車輛在達成全球氣候目標方面具關鍵影響,隨著5月起實施的歐盟 7 期車輛排放標準規範(Euro 7),汽車和貨車的氮氧化物排放量需降低35%,公共汽車和卡車降低56%。賓士eActros 600、Volvo Trucks的FH Aero系列,以及MAN的eTGX和eTGS電動卡車,都以靈活的電池配置與快速充電技術,提升運輸效率並有效降低排放;賓士的GenH2氫能重卡展現清潔能源在重型車輛的應用潛力,兆瓦級充電系統(MCS)更讓重型商用車能夠高效充電。