獨／蔡壁如又被漏了？民眾黨台中挺柯宣講晚會竟有「楊瓊瓔」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中人熟悉的楊瓊瓔是國民黨資深立委。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書，2024.09.18）

台灣民眾黨挺柯宣講遍地開花，台中場將於22日晚間在南區醒修宮前舉辦，海報今天出爐，支持者驚見前立委蔡壁如「又被漏了」！且宣講者竟有「楊瓊瓔」！台中市黨部主委江和樹表示，蔡壁如一定會出現，因她有公務人員身份，不便列入海報；至於楊瓊瓔不是大家熟知的國民黨台中市立委，「是同名同姓啦」！民眾黨挺柯文哲的宣講活動台中場，原計劃在台中市政府前廣場舉辦，因使用名目不符，改到南區的關聖帝君廟醒修宮舉辦，時間一樣是22日晚間6點開始，去年賴清德也以民進黨主席的身份，在此舉辦傾聽基層黨意晚會。依據民眾黨今（19）日公布的晚會宣傳海報，宣講者包括立委黃國昌、麥玉珍、林國成，以及台北市議員陳宥丞、台中市議員陳清龍及江和樹、選戰鬥士陳清茂、民眾黨發言人李有宜、台中市黨部副主委邱于珊、台中女力部主任陳諭韋、台中太平區主任莊育展、小草協會理事長阮俊浩、芒果紘子陸戰隊楊瓊瓔等人。有支持者看到名單，當下反應就是「怎麼又沒有壁如姊？」接下來又對「楊瓊瓔」感到好奇。江和樹解釋，籌備的第一時間就已經邀請蔡壁如，但考量她目前是台中市政府顧問的身份，因此未在海報上掛名，但「壁如姊一定會到」。