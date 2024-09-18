水稻收成減產！農業部今年1期保險理賠1.5億　填補3500位農民損失

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為提高產業競爭力，並穩定農民收入，農業部於111年開辦水稻收入保險，目前113年1期各地區水稻產量已完成調查統計，部分地區因受氣候異常影響，導致水稻收成減產，計12縣市、40個鄉鎮，共約3千5百位農民獲得出險，理賠金額約1.5億元；農業部已促請財團法人農業保險基金，協助農會保險人加速辦理理賠作業，儘速將理賠款撥入農民存款帳戶，以填補營農損失。農業部說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險為全面納保項目，保費由農業部全額補助，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元；依據產量調查結果核算，113年1期「基本型」保險，計3縣市、4個鄉鎮，約有1,100位農民獲得理賠約4千6百萬元。農業部進一步表示，「加強型」保險提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，當1期作各鄉鎮市區減產，超過5%以上即可啟動理賠，且農業部補助1/2保險費；依據產量調查結果核算，113年1期「加強型」保險，計11縣市、38個鄉鎮，共約2,400位農民獲得理賠約1億元。農業部強調，因應全球氣候變遷日趨嚴重，致災減產態樣多元，為協助農民分散營農風險，積極推動農業保險，目前已開發28種品項、44張保單，呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，以使營農生活有保障。