伊朗被控影響美國大選　竊川普陣營資料寄給拜登團隊

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國情報機構18日指出,伊朗網路行為者今年夏天向當時的美國總統拜登(Joe Biden)競選團隊成員發送了電子郵件,其中包含從共和黨總統候選人川普(President Trump)陣營竊取來的資訊,這是伊朗試圖影響11月5日大選努力的一部分。美國聯邦調查局(FBI)、美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局(U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency以及國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)表示:「此外,自6月以來,伊朗惡意網路行為者繼續向美國媒體組織發送竊取而來、與川普競選活動有關的非公開資料」。這些機構沒有提供被竊取資料的進一步細節。伊朗先前否認干涉美國大選。伊朗常駐紐約聯合國代表團沒有立即回應置評請求。今年8月,美國指控伊朗對美國總統候選人的競選活動發動網路攻擊,並對美國大眾採取影響力行動,企圖煽動政治不和。根據18日的聲明,惡意網路攻擊者在6月底和7月初主動向拜登競選團隊中的個人發送了電子郵件,其中包含從川普競選團隊竊取來的資料摘錄。拜登於7月21日退出白宮競選,隨後由副總統賀錦麗(Kamala Harris )取代成為民主黨候選人。川普競選團隊在聲明中表示,賀錦麗和拜登應該揭露他們是否使用駭客資料「傷害」川普。賀錦麗競選團隊發言人在一份聲明中表示:「我們不知道有任何資料直接發送給競選團隊」,「有些人的個人電子郵件遭到了看似垃圾郵件或網路釣魚的攻擊。」更多中央廣播電臺新聞