高雄柴山湧噴泉　肇事者原來是18歲女子開車撞斷減壓閥

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▲鼓山分局於17日17時許獲報，鼓山區柴山大路有自來水管破裂，經警方到場處理，自來水公司水管減壓閥遭人撞斷。（圖／高市警局鼓山分局提供）

▲警方調查指出，黃女表示駕駛租賃自小客車與對向來車會車時太靠近山坡，才自撞自來水公司水管減壓閥。（圖／高市警局鼓山分局提供）

高雄市柴山日前冒出「噴泉」，水柱高達約10公尺，警方獲報後發現，是18歲的黃姓女子開車撞斷自來水公司水管減壓閥釀禍，除後續通知自來水公司到場修復，同時也將依法對黃女開罰。水公司也將對她求償。鼓山分局於9月17日17時許獲報，鼓山區柴山大路有自來水管破裂，經警方到場處理，自來水公司水管減壓閥遭人撞斷，駕駛肇事後駛離現場，現場無人受傷，警方於現場疏導交通、警示用路人避免用路人再發生事故。警方同時立即通知自來水公司到場修復水管，該水管亦於同日18時14分修復完畢，所幸該起事故並未造成該地區停水。警方在追查該案肇事車輛時，於案發後一小時內接獲一件報案稱爆胎需要協助，現場為駕駛人黃女（18歲）自稱車輛撞到路邊管線輪胎破裂，通知黃女到案說明，黃女表示駕駛租賃自小客車與對向來車會車時太靠近山坡，因此自撞自來水公司水管減壓閥，導致水管減壓閥破裂大量自來水噴出。警方依據《道路交通管理處罰條例》第62條第一項：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷未依規定處置者」之規定對黃女製單舉發，最高可處新台幣3000元罰鍰。鼓山警分局長徐釗斌呼籲，發生交通事故後應立即停留現場，並依規定報警處理，以免因肇事逃逸或其他違規行為而加重處罰。