美軍援發霉防彈衣、過期彈藥　軍方：還有重要項目不便細說

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美國五角大廈依據「總統撥款權」」（Presidential Drawdown Authority, PDA）在去年7月運交價值高達3.45億美元（約111億新台幣）的現有庫存武器裝備給台灣，但傳出美國國防部向台灣運交「不堪使用」的軍備，包括潮濕發霉的防彈衣、1983年生產的過期彈藥等。對此，國防部戰規司表示，3億多美元的龐大軍援計劃，可以想像防護背心值不了這麼多錢，還有更重要項目不方便多說，美方很謹慎，我方會加速強化戰力的獲得。顧立雄日前在一場與媒體茶敘中被問到美國對台軍援品有瑕疵，包括潮濕發霉的防彈衣、過期彈藥等，顧立雄說，第一次交運過程中有一些瑕疵，在我方透過美國在台協會（AIT）反映後，獲得很正面的回應，大家共同來檢視跟處理。顧立雄笑說，大家焦點都集中在彈藥跟防彈背心，但很多是對後備戰力有很大幫助，只不過他不適宜講太多。顧立雄表示，美方是很快正視問題，願意解決這個問題，後續的相關PDA上會獲得改善的。國防部發言人孫立方補充表示，這項軍援案是「無償」，不是付錢的，他有看到一些說法或是報導，將這件事情跟軍購混在一起，有必要跟外界來說明。戰規司表示，3億多美元是很龐大援助計劃，數字上可以想像得到，彈藥跟防彈背心值不了這麼多錢，還有更重要的項目不便細部說明，美方在這件事情上非常嚴謹，並且快速處理，我方會在這方面跟美方強化合作，加速必要戰力的獲得。