民航挖角年底爆飛官離職潮？空軍澄清：260多位換約、20位不續約

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為肆應中國軍事威脅，空軍除將現役F-16V Block20戰機升級外，向美國採購66架更先進的F-16V Block70戰機也預計2026年全數交機，將至少有100名飛行員需求。不過，傳出飛行員續服獎助5年契約將於年底到期，恐現退伍潮。對此，空軍澄清表示，明（2025）年換約的飛官約260多位，大概有20位不會續約，沒有所謂大離退情況，編限比超過100％。飛行員短缺面臨先天與後天因素。少子化與國人近視比例高是空軍難招募飛官的先天因素，空軍參考歐美國家經驗，只能先放寬飛行生招募標準，再來是修訂「國軍飛行人員暨飛行學官（員、生）角膜屈光雷射手術專案計畫」，透過放寬考試成績與視力標準，來補足飛行員招生缺口。飛官短缺後天因素則是軍中待遇不如民間航空公司。戰機上校與中校飛官最高月薪待遇約22萬至26萬，但跟民航機機師動輒30萬月薪相比仍偏低，因此多數飛官服役期滿後，都會選擇跳槽到待遇更好、危險性較低的民間航空公司。為了鼓勵優秀飛官留營，國防部曾於2002年發放60萬元續服獎勵金，退伍人數由2000年時近百人，馬上下降到40人不到。2005年調降為36萬元，並排除中校以上飛行員，退伍人數立即攀升到80餘人，2007年暫停發放後，當年就有133人申請退伍。為了提高留營誘因，已故參謀總長沈一鳴在任內大力推動飛行員續服獎助金。2020年1月2日，沈一鳴搭機失事殉職，蔡英文總統在公祭儀式上宣布，飛行軍官續服獎助金將大幅調升。原本獎助金的額度，是少校、中校每年60萬，上校48萬，新獎勵制度定翼機中校每年最多可領144萬續服獎助金，少校與上校則為每年108萬，每月也至少加薪4萬。在旋翼機方面，中校每年102萬，少校與上校72萬。在軍方祭出續服獎助金加碼後，加上2020年國際航空業遭逢新冠肺炎疫情衝擊，航空業低迷，的確讓許多飛官打消轉換跑道念頭，2020年就沒有飛官辦理退伍。不過，隨著2022年下半年各國新冠肺炎疫情趨緩，陸續開放國境，航空業復甦，讓空軍再度面臨航空公司挖角壓力，另一方面，兩岸關係緊張，中共機艦不斷擾台，空軍戰機出勤攔截共機次數暴增，資深飛官不只要攔截共機還要訓練新進飛官，任務繁重，都讓許多飛官萌生退意。傳出飛行員續服獎助契約在今年底將到期，恐引發飛官離退潮。對此，空軍官員表示，明年1月1日換約的有260多位，大概會有20位不會續約，沒有所謂大批離退情況。飛行員編限比是超過100％的，近5年來，平均每年離退飛官是30位不到，補充的飛行員人數大約是60位。