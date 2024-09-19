高市少年隊志工宣導列車「開學號」　邀有志者加入行列

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▲高市少年隊誠摯邀請社會大眾加入志工團隊，一起來關心青少年。(圖／高市少年隊提供)

為使莘莘學子於開學在度過愉快輕鬆的暑假後能收心回到校園，高市少年隊、少輔會本著預防重於治療之理念，前往高雄市各高中職實施預防性犯罪宣導。同時也誠摯邀請社會大眾加入志工團隊，一起來關心青少年，讓青少年們感受到正向付出與關懷，並從中培養社會責任意識，減少落入犯罪陷阱之機會。高市少年隊、少輔會本著預防重於治療之理念並強化少年犯罪前端預防工作之品質及服務效能，自108年起編組專任人員及志工，前往高雄市高中(職)以下之各級學校及社區活動中心、社福機構及課後照顧班，針對「霸凌防制」、「藥物濫用」、「網路安全」、「性別平等」及「識詐防詐」等青少年可能遭遇之議題，依據年齡及不同屬性之需求，採短(話)劇演出、法令宣導(PPT)、闖關活動及有獎徵答、問卷施測等各式多元方式，對學生、家長及教職員與社區民眾，實施預防性犯罪防治宣導。根據統計，過去一年半的期間(112年至113年6月底)，共計宣導100場次，受宣教學生超過9000人次；9月開學後將持續前往18所學校進行宣導。透過製作圖文並茂的簡報檔，結合時下最夯的新聞議題融入劇情，加上志工們別出心裁與吸睛裝扮的戲劇表演，讓學生們看完戲即能有效學習各類犯罪防範知能，落實宣導向下紮根之成效。高市少年隊、少輔會也認為結合與善用退休人士與中高齡者融入社會服務是現今時代所趨，高市少年隊、少輔會期盼透過中高齡志工的社會閱歷與豐厚人生經驗，以身作則並透過實際互動影響青少年，讓青少年們感受到正向付出與關懷，並從中培養社會責任意識，減少落入犯罪陷阱之機會。