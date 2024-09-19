議員指大同醫院經營權案有黑箱　衛生局駁斥混淆誤導

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高雄市議員陳麗娜今(19)日指稱大同醫院經營權案出現黑箱新證據，對此，高市衛生局表示，市議員陳麗娜多次關切進行評選議約中的市立大同醫院案，惟該案仍在評選「議約階段」，任何一方「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實在不可取。高市議員陳麗娜今天召開記者會質疑衛生局對外辯稱疫情後考量防疫、急重症緊急醫療，應強化公權力實質介入管理，所以把委外經營改為醫療服務合作，但去年3月卻砸725萬採ROT將大同醫院繼續委外經營，動機令人費解。衛生局強調，大同醫院前置作業計畫顧問服務案是在進行促參執行成果評估，並不是進行優先議約的審議。與113年3月28日進行優先議約審議的「市立大同醫院優先定約考評委員會」，根本是兩件事，陳麗娜是故意混淆誤導，干擾議約進行。衛生局表示，市立大同醫院委託高醫大法人經營於今(113)屆期，於中央支持下，衛生局依據政府採購法最有利標方式評選「促參顧問公司」進行「促參案成果評估」，相關經費由中央及地方分攤，其目的在於「評估市立大同醫院於委託高醫大經營期間之硬體設置、營運管理、財務結構、經營績效、財產盤點等事宜」，規劃優先定約營運條件等條件。衛生局指出，112年「促參案成果評估」評選外聘委員為「政府採購網」及「財政部促參系統」推薦之專家學者，在此次會議中，專家、學者之出席數及表決權數均已符合「政府採購法」規定，其中部分委員未能出席，不影響採購決標，一切依法合規。並且因之後「市立大同醫院」評選結果「不予續約」，自無後續需求，依合約需減價驗收。另外，衛生局也說，優先議約審議則由113年3月28日「市立大同醫院優先定約考評委員會」進行，與上述「促參成果評估」是兩件事。共計9名委員全數出席，包含臨床醫師、醫管、財務、會計、法學等專業領域，衛生局委員4人、外部委員5人，審議結果絕大多數委員「不支持」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分。其中「維持」服務科別目前23科、「中度級」急救責任醫院，無加強社區公衛醫療計畫、變動權利金0.65％等條件大多僅與目前現況相當，未能符合對未來10年市立醫院的角色與市民期待。衛生局認為，高醫大法人經營大同醫院於99年至112年長達約13年期間急診「無」夜間「兒科急診」、「急性腦中風處置｣與「心導管緊急處置」 (24小時心導管處置啟動為113.1.1，急診兒科、急性腦中風處置啟動為112.9.1)，103年7月至111年8月共8年期間「無產科新生兒生產服務」、99年至112年COVID-19大流行13年期間竟無設置「標準負壓隔離病房」、及「防疫檢體檢驗品管」等問題，均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療之宗旨。這也是絕大多數委員「不支持」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分之主因之一。