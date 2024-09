直擊／I.M新莊公開喜訊：會帶MONSTA X來　把台妹喊「睡啦」歪樓

我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓男團MONSTA X成員I.M相隔6年再來台,今(19)日晚間8點於新莊Zepp New Taipei舉辦《2024 I.M 1ST WORLD TOUR 'Off The Beat' TOUR in Taipei》演唱會,一直想秀中文的I.M,除了頻喊「老婆」,還不小心把「喜歡你」講成「小你」,還將「水啦」說成「睡啦」,逗趣發音讓全場1800位歌迷神魂顛倒。I.M本名為任創均,是男團「MONSTA X」成員之一。他在高三時參加無數試鏡徵選,當「Starship娛樂」製作的選秀節目《NO.MERCY》播出中後期,I.M突然加入,當時「Starship娛樂」發現I.M擁有獨特的低音與饒舌實力,跟周憲(MONSTA X另一位成員)形成強烈對比,加上他舞藝精湛、講有一口流利英文,公司決定與他簽約,I.M也是「MONSTA X」唯一一位沒有經歷練習生階段就被選中入團的成員,雖然曾引起爭議,但他與成員的關係至今融洽;不過到了2022年,I.M未跟「Starship娛樂」續約,目前隸屬「Sony Music Entertainment」旗下藝人。表演完《Burn》、《More》、《nbdy》等3首歌後,他先是講了一句誰也沒聽懂的「老婆」,後來用中文自我介紹:「歡迎來到我的演唱會,好久不見!」接著表示:「大家過得好嗎?真的好久不見了對吧?真的真的!大家記得我最後一次來是什麼時候嗎?是2018年啊?已經過了6年了啊,大家好像都沒有忘記我耶,謝謝謝謝,你們有想我嗎?我一直想講我知道的中文,所以我現在嘴巴好癢...」原來I.M稍早彩排時,有跟粉絲學了「老婆」發音,台下還開玩笑高喊「嫁給我」,I.M頑皮秒回:「不要~」;演唱會上他就說:「老婆,嗯嗯老婆!剛剛我最後本來要說老婆,但我想不起來,對不起!喜歡嗎?我真的好開心啊,因為真的好久沒來到台灣了,真的好開心。台北是我這次亞洲巡迴的第一個城市,準備好了嗎?好!很好,現在的氣氛也很好!」中文講上癮的I.M,一直想說「喜歡你」,卻一直說成「小你」,還突然哼起一段關喆的《想你的夜》,唱得二二六六的他害羞說道:「我想起來(這首歌),但不是很清楚,可是我還記得它,這就代表我真的很想看到大家!」I.M突然提到今年1月24日發行的新歌《Slowly》,「雖然歌詞都是韓文,你們跟著唱有點困難,但是沒關係,我為了大家,唱給你們聽喔!」隨即就獻上歌單上沒有的《Slowly》。搞笑的是,愛秀中文的I.M,表演《Slowly》前,先問了台下「這有沒有MZ用語(MZ世代:1980年~2010年出生的人)?」歌迷高喊「水啦!」I.M竟說成「睡啦!」說完笑問:「這是什麼意思?」唱完《Slowly》後,I.M心滿意足的說:「我一開始看你們沒在唱,以為你們不知道歌詞,原來你們都知道,現在的氣氛非常的『漂亮』!」I.M感性表示今年是人生首次舉辦個人巡演,跟樂隊合作的形式也是第一次,「所以現在這樣的版本,只有來到現場的人才看得到,你們Lucky啦!我是真的很想好好表演!」他隨即邀請全場合唱:「大家一起唱!If you can!哈哈哈,沒關係!」接著帶來《God Damn》、《Howlin'》、《Skyline》等歌曲。來到演出尾聲,粉絲給予熱烈尖叫,I.M卻說道:「哈哈你們真的好可愛,因為拍子都不一樣...」接著介紹剩下的3首歌表演,包含《MMI》、《Happy to die》、《Dumb》等,他希望直到唱完安可曲前,大家都能開心玩樂,「非常謝謝,我愛你,我還會再來的!」也承諾下一次「一定會跟哥哥們(MONSTA X)一起來的」。I.M今晚表演帶來20首歌曲,總計換上4套衣服,明天離台班機不公開。《Burn》《More》《nbdy》《OVERDRIVE》《Bust it》《XO》《Slowly》《nvrmnd》《flowe-ed》《LURE》《Not Sorry》《Habit》《Blame》《Loop》《God Damn》《Howlin'》《Skyline》《MMI》《Happy to die》《Dumb》