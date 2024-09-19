直擊／I.M新莊公開喜訊：會帶MONSTA X來　把台妹喊「睡啦」歪樓

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▲I.M承諾下次來台時，會把MONSTA X的哥哥們帶來。（圖／Sony music）

▲I.M首次舉辦個人巡迴演唱會。（圖／Sony music）

▲I.M場上一直說粉絲好可愛。（圖／Sony music）

▲▼I.M的新莊Zepp New Taipei演唱會，吸引1800名粉絲支持。（圖／Sony music）

南韓男團MONSTA X成員I.M相隔6年再來台，今（19）日晚間8點於新莊Zepp New Taipei舉辦《2024 I.M 1ST WORLD TOUR 'Off The Beat' TOUR in Taipei》演唱會，一直想秀中文的I.M，除了頻喊「老婆」，還不小心把「喜歡你」講成「小你」，還將「水啦」說成「睡啦」，逗趣發音讓全場1800位歌迷神魂顛倒。I.M本名為任創均，是男團「MONSTA X」成員之一。他在高三時參加無數試鏡徵選，當「Starship娛樂」製作的選秀節目《NO.MERCY》播出中後期，I.M突然加入，當時「Starship娛樂」發現I.M擁有獨特的低音與饒舌實力，跟周憲（MONSTA X另一位成員）形成強烈對比，加上他舞藝精湛、講有一口流利英文，公司決定與他簽約，I.M也是「MONSTA X」唯一一位沒有經歷練習生階段就被選中入團的成員，雖然曾引起爭議，但他與成員的關係至今融洽；不過到了2022年，I.M未跟「Starship娛樂」續約，目前隸屬「Sony Music Entertainment」旗下藝人。表演完《Burn》、《More》、《nbdy》等3首歌後，他先是講了一句誰也沒聽懂的「老婆」，後來用中文自我介紹：「歡迎來到我的演唱會，好久不見！」接著表示：「大家過得好嗎？真的好久不見了對吧？真的真的！大家記得我最後一次來是什麼時候嗎？是2018年啊？已經過了6年了啊，大家好像都沒有忘記我耶，謝謝謝謝，你們有想我嗎？我一直想講我知道的中文，所以我現在嘴巴好癢...」原來I.M稍早彩排時，有跟粉絲學了「老婆」發音，台下還開玩笑高喊「嫁給我」，I.M頑皮秒回：「不要～」；演唱會上他就說：「老婆，嗯嗯老婆！剛剛我最後本來要說老婆，但我想不起來，對不起！喜歡嗎？我真的好開心啊，因為真的好久沒來到台灣了，真的好開心。台北是我這次亞洲巡迴的第一個城市，準備好了嗎？好！很好，現在的氣氛也很好！」中文講上癮的I.M，一直想說「喜歡你」，卻一直說成「小你」，還突然哼起一段關喆的《想你的夜》，唱得二二六六的他害羞說道：「我想起來（這首歌），但不是很清楚，可是我還記得它，這就代表我真的很想看到大家！」I.M突然提到今年1月24日發行的新歌《Slowly》，「雖然歌詞都是韓文，你們跟著唱有點困難，但是沒關係，我為了大家，唱給你們聽喔！」隨即就獻上歌單上沒有的《Slowly》。搞笑的是，愛秀中文的I.M，表演《Slowly》前，先問了台下「這有沒有MZ用語（MZ世代：1980年～2010年出生的人）？」歌迷高喊「水啦！」I.M竟說成「睡啦！」說完笑問：「這是什麼意思？」唱完《Slowly》後，I.M心滿意足的說：「我一開始看你們沒在唱，以為你們不知道歌詞，原來你們都知道，現在的氣氛非常的『漂亮』！」I.M感性表示今年是人生首次舉辦個人巡演，跟樂隊合作的形式也是第一次，「所以現在這樣的版本，只有來到現場的人才看得到，你們Lucky啦！我是真的很想好好表演！」他隨即邀請全場合唱：「大家一起唱！If you can！哈哈哈，沒關係！」接著帶來《God Damn》、《Howlin'》、《Skyline》等歌曲。來到演出尾聲，粉絲給予熱烈尖叫，I.M卻說道：「哈哈你們真的好可愛，因為拍子都不一樣...」接著介紹剩下的3首歌表演，包含《MMI》、《Happy to die》、《Dumb》等，他希望直到唱完安可曲前，大家都能開心玩樂，「非常謝謝，我愛你，我還會再來的！」也承諾下一次「一定會跟哥哥們（MONSTA X）一起來的」。I.M今晚表演帶來20首歌曲，總計換上4套衣服，明天離台班機不公開。《Burn》《More》《nbdy》《OVERDRIVE》《Bust it》《XO》《Slowly》《nvrmnd》《flowe-ed》《LURE》《Not Sorry》《Habit》《Blame》《Loop》《God Damn》《Howlin'》《Skyline》《MMI》《Happy to die》《Dumb》