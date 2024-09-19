名家論壇》膝關節／當柯博文密卡登還是好兄弟《變形金剛：源起》

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▲當柯博文（Optimus Prime）還沒成為領袖人物時，他叫做奧利安派克斯（Orion Pax）。密卡登（Megatron）尚未黑化之前，他其實是叫做D-16。（圖／派拉蒙影業）

▲《變形金剛：源起》核心就是把這兩大要角的衝突戲碼寫得極好。（圖／派拉蒙影業）

《變形金剛》系列大銀幕作品，若從2007年的《變形金剛》算起，歷經五集外加獨立的一部《大黃蜂》的全球票房約15.6億美金。雖然真人版電影從第三集之後就每下愈況，但「孩之寶」擁有這個如此之名的IP，不太可能就此停下。這回瞄準家庭市場的動畫類型《變形金剛：源起》（Transformer One）居然寫出了有史以來最好的一部劇本，敘述當柯博文跟密卡登還是好兄弟時，兩人到底為何最後反目成仇？事實上，編劇就將當年黑人民權運動的核心人物：「金恩牧師」馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）和麥爾坎‧Ｘ（Malcolm X）比擬成柯博文跟密卡登，如同《X戰警》系列的X教授與萬磁王之間的關係。主和派與主戰派的手法差異，也難怪會讓影迷聯想到《X戰警：第一戰》當中，X教授與萬磁王相濡以沫的憐惜關係，最終理念不合導致分道揚鑣。相同的《變形金剛：源起》也是，當柯博文（Optimus Prime）還沒成為領袖人物時，他叫做奧利安派克斯（Orion Pax）。密卡登（Megatron）尚未黑化之前，他其實是叫做D-16。兩尊機器人都是星球中最底層的礦工階層，負責開採能量，唯一的樂趣是看著擁有變形能力的機器人們競速比賽，共同崇拜著星球上的御天至尊（Sentinel Prime），御天至尊是一個充滿魅力的領袖，能言善道。眾多機器人們期待御天至尊能帶領他們對抗外在可怕的怪獸敵人。眼尖的觀眾當然馬上察覺故事設定的轉折，也就是這種反烏托邦類型電影，多半就是要揭穿制度假象。《變形金剛：源起》以一部面向家庭/兒童市場的觀眾來說，劇本對這幾個角色刻畫都非常用心，反派轉折也有說服力，御天至尊藉由媒體包裝，對民眾洗腦。對外營造的假想敵，其實根本共冶一爐，與自己組成政經連體嬰。更把眾多底層變形金剛原有的變形本領，奪去了他們先天擁有的能力。其實這段描述非常具有共產主義色彩，洗腦、監控奪去他們該有的權力。而D-16對原本心生期待的偶像御天至尊居然是出賣星球的政治變色龍，無法接受這樣的轉變，最後從御天至尊粉絲變成御天至尊頭號黑粉，甚至要當眾處決他。奧利安派克斯則不希望最終變成獨裁處置，兩個角色在這刻的立場衝突實在非常到位。《變形金剛：源起》核心就是把這兩大要角的衝突戲碼寫得極好，另外史嘉蕾喬韓森配音的艾莉塔-1（Elita-1）則是女權意識強烈，想要在機器人的資本主義世界出人頭地。全片她「唯利是圖」的野心，意外產生許多冷笑話。至於基根麥可奇幫B-127配音，也就是後來的大黃蜂（Bumblebee）更是有著諸多惱人的碎嘴搞笑台詞，艾莉塔-1與大黃蜂一冷一熱地互搭喜劇節奏，搭配奧利安派克斯在上半場各種耍笨傻蠢行徑，應該能讓後段嚴肅轉折形成強烈對比。身為變形金剛宇宙中的動畫新同學，《變形金剛：源起》劇本打磨顯然比起前幾部《變形金剛》真人版用心許多，也降低了過往幾部片的公式化疲勞磨耗。畢竟前面幾部也消耗了太多鐵粉期待，總需要重新找出新角度賦予角色生命，這樣才能再把玩具消費市場重新打造熱度。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com