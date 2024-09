聯合國委員會：以色列在加薩軍事行動　違反兒童權利公約

我是廣告 請繼續往下閱讀

聯合國兒童權利委員會(UN Cmmittee of the Rights of the Child)今天(19日)指控以色列「嚴重」違反「兒童權利公約」(Convention on the Rights of the Child),其在加薩的軍事行動對兒童造成「災難性」影響,是近代史上最嚴重的違規行為之一。自以色列去年10月7日發起軍事行動、回應哈瑪斯(Hamas)的越境襲擊以來,加薩已有超過4萬1,000人喪命。巴勒斯坦衛生當局本週稍早表示,光是有完整死亡登記的人中,就有1萬1,355人是兒童。兒童權利委員會副主席古德布萊森(Bragi Gudbrandsson)告訴記者:「兒童的慘死幾乎是史上絕無僅有的。這是歷史上極為黑暗的地方。」以色列代表團本月稍早在一系列聯合國聽證會上表示,兒童權利公約不適用於加薩或約旦河西岸,並稱以色列承諾會尊重國際人道法。以色列表示,加薩軍事行動的目標是消滅當地的哈瑪斯統治者,並非針對平民,而是藏身於平民中的武裝份子,哈瑪斯對此予以否認。聯合國兒童權利委員會由4名成員組成,負責監督各締約國遵守1989年訂定之兒童權利公約的情況。該公約保護18歲以下兒童免受暴力和其他虐待,得到絕大部份聯合國成員國承認。更多中央廣播電臺新聞