大股東林伯翰阻「新新併」！新光金4點聲明　鄭重澄清無賤賣資產

我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會緩議中信金收購新光金案，新光金併購案仍持續延燒，10月9日新光金將召開臨時股東會將至，新光金大股東林伯翰今（19）日現身續表態阻止「新新併」，新光金針對近日媒體轉述其「反對掏空新光金所有股東的權益，低價賣給台新金」，或以「賤賣資產」等語影射新光金與台新金控合意併購一事，嚴正駁斥及予以鄭重澄清，並做出四點聲明。一、本公司為與台新金控進行合意併購案，特委聘國際知名的財務、會計查核及法務等專家顧問，經過詳實的盡職調查及洽議談判交易條件始簽定合併契約，合併的換股比例符合獨立專家所出具的合理換股比例區間。二、依合併契約普通股換股比例為台新金控以每0.6720股普通股及每0.175辛種特別股換發本公司1股普通股。以今天(民國113年9月19日)台新金控普通股收盤價格18.55元為例計算，本公司每股換股價格約為14.22元，本公司今天普通股收盤價格為12.70元，換股後之價格較本公司普通股價格漲幅約12%，顯無「賤賣資產」之情事。三、本合意併購案相關交易條件業經本公司董事會決議通過，並於113年10月9日股東臨時會提交股東議決，屆時倘獲股東臨時會決議通過，本公司將向金管會等主管機關申請核准，一切依法合規辦理，以維護本公司股東利益。四、按，維護金融市場秩序不僅為各家金融機構之責任，亦須由各方關係人共同遵循維護。本公司絕對尊重各股東之自主決定，然祈本公司林姓股東切勿一再以抹黑方式傷害本公司，如此方能兼顧各方關係人權益及健全金融機構業務經營。