潘孟安選高雄陳其邁願支持？他曝內幕：賴清德可能用這職務交換　

聽完黃珊珊簡報　名醫翻出「這案」計畫表：京華城案討論可結束了

記者王德蓉／綜合報導

▲民眾黨立委黃珊珊強調，京華城的容獎是台北市的「通案」、而非唯一。（圖／資料照片）
▲民眾黨立委黃珊珊強調，京華城的容獎是台北市的「通案」、而非唯一。（圖／資料照片）
民眾黨立委黃珊珊19日帶著林國成等一票民眾黨台北市立委、議員召開「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」記者會，強調京華城的容獎是台北市的「通案」、而非唯一，並質疑「東方文華酒店也是一樣的容積審查過程，為何就只有柯文哲是圖利」。對此，精神科名醫沈政男直言，聽了黃珊珊的簡報，京華城案的討論，可以結束了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男19日在臉書發文表示，民眾黨開了京華城案的記者會，「我聽了黃珊珊的簡報以後，趕緊把附圖這張計畫表找出來。此圖一出，京華城案的討論，就可以結束了！」

沈政男發出一張2011台北市政府通過的中泰賓館改建文華東方酒店案，當時就是根據都市計畫法24條，給予25%的容積獎勵，而回饋條件為「本案開始營運後15年內，每年撥出本案開發之商務旅館365房次，免費提供市政府運用，作為市府進行社會公益、城市外交等使用。」2022年以後改成代金，從2022到2029總共要給市政府1億3000多萬。而京華城改建案的容積獎勵是20％，回饋的對價絕對遠高於中泰賓館改建案。

沈政男說，黃珊珊以律師的專業身分嗆說：法條看不懂嗎？市政府可以擬定，就是可以就商人提出的細部計畫給予核可，而細部計畫裡的容積率可以另外訂定，跟土地使用分區管制條例（土管條例）是雙軌進行，這在直轄市與台灣省都是這麼做。


更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。

死刑釋憲案今宣判　前檢察官吳宗憲：廢死讓活著的人無法好好活著

韓國瑜召集朝野協商「柯建銘二度缺席」　郭正亮爆：顯然聽到雜音

政論名嘴誰是聲量王？「他」人氣超旺奪冠　前十名排行一次看

斷言謝國樑罷免案成功機率極低　黃暐瀚曝這2人是關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生