快訊／「性感女帝」凱莉米洛明年來台灣開唱！陳其邁被讚爆：超猛

▲凱莉米洛公布世界巡演「Kylie Minogue Tension Tour 2025」的全球場次。(圖/凱莉米洛IG)

▲▼凱莉米洛23年前以一首〈Can't Get You Out Of My Head〉轟動全球。(圖/凱莉米洛臉書)

澳洲流行天后凱莉米洛(Kylie Minogue)23年前以一首〈Can't Get You Out Of My Head〉紅遍全球,MV中穿連帽高衩褲裙大露酥胸、美腿,性感形象成為當代標誌性Image,YouTube至今突破5億觀看次數。昨(19)日官方宣布凱莉米洛2025年3月15日將來台開唱,地點在高雄,樂迷尖叫:「天兒啊!凱莉阿姨」、「邁邁市長超猛!」詳細票務資訊尚待後續公布。昨天晚上,凱莉米洛在粉專宣布,全新巡演「Kylie Minogue Tension Tour 2025」的全球場次,明年2月起從家鄉澳洲珀斯開跑,下一個國家為泰國曼谷,接著到日本東京,3月15日就會來到高雄開唱,後續再到印尼馬尼拉、英國倫敦等國家,確定的場次就有20場。凱莉米洛來台開唱的消息曝光,樂迷集體暴動,「高雄真的實現光觀的附加價值了」、「我ㄧ定把padam練到爛」、「太扯了!才在說能不能來高雄」、「不敢相信,我真的整個瘋掉,沒在騙你,又來個凱莉姐姐,救我」、「我家有她的壇」、「凱莉女神的演唱會真的必看欸,視覺聽覺都是高水準演出!」還有人許願女神卡卡、泰勒絲等人,也希望台北有場次。