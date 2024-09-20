快訊／「性感女帝」凱莉米洛明年來台灣開唱！陳其邁被讚爆：超猛

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▲凱莉米洛公布世界巡演「Kylie Minogue Tension Tour 2025」的全球場次。（圖／凱莉米洛IG）

▲▼凱莉米洛23年前以一首〈Can't Get You Out Of My Head〉轟動全球。（圖／凱莉米洛臉書）

澳洲流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）23年前以一首〈Can't Get You Out Of My Head〉紅遍全球，MV中穿連帽高衩褲裙大露酥胸、美腿，性感形象成為當代標誌性Image，YouTube至今突破5億觀看次數。昨（19）日官方宣布凱莉米洛2025年3月15日將來台開唱，地點在高雄，樂迷尖叫：「天兒啊！凱莉阿姨」、「邁邁市長超猛！」詳細票務資訊尚待後續公布。昨天晚上，凱莉米洛在粉專宣布，全新巡演「Kylie Minogue Tension Tour 2025」的全球場次，明年2月起從家鄉澳洲珀斯開跑，下一個國家為泰國曼谷，接著到日本東京，3月15日就會來到高雄開唱，後續再到印尼馬尼拉、英國倫敦等國家，確定的場次就有20場。凱莉米洛來台開唱的消息曝光，樂迷集體暴動，「高雄真的實現光觀的附加價值了」、「我ㄧ定把padam練到爛」、「太扯了！才在說能不能來高雄」、「不敢相信，我真的整個瘋掉，沒在騙你，又來個凱莉姐姐，救我」、「我家有她的壇」、「凱莉女神的演唱會真的必看欸，視覺聽覺都是高水準演出！」還有人許願女神卡卡、泰勒絲等人，也希望台北有場次。