培養綠能科技人才　南市府舉辦「太陽能動手做」工作坊

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▲透過實作體驗活動，學員們不僅能掌握太陽能系統的運作原理及架設方法，還能進一步了解如何將綠能技術應用於家戶中，將低碳永續理念融入生活。(圖／南市府經發局提供)

▲透過實作太陽能獨立型系統，增進學子及對綠能永續發展有興趣的青年對沙崙智慧綠能科學城的認識，培養未來綠能科技人才。(圖／南市府經發局提供)

為推廣低碳永續與綠能教育，臺南市政府經濟發展局19日於沙崙智慧綠能科學城資安暨智慧科技研發大樓，舉辦「太陽能動手做」永續發展工作坊。透過參訪區域能源管理系統並實作太陽能獨立型系統，增進學子及對綠能永續發展有興趣的青年對沙崙智慧綠能科學城的認識，培養未來綠能科技人才，進一步鞏固臺南在智慧城市及綠能管理領域的領先地位。臺南市長黃偉哲表示，自沙崙智慧綠能科學城成立以來，市府透過結合5G技術與3D城市實景模型，打造出先進的5D智慧維運管理平台，這不僅提升了能源管理的效率，也為南市府推動的屋頂型光電專案提供了堅實的基礎。經濟發展局長林榮川強調，台南市配合2050淨零碳排的願景，期能成為能源轉型的標竿城市，故以屋頂型及複合式利用太陽光電為優先推動再生能源，截至113年8月底，太陽光電同意備案容量達4.6GW，預估年發電量約59.85億度，可供近170.8萬戶年家庭用電，遠超過現有73萬戶，年減碳量將近301.3萬噸，相當於9,263座臺南公園減碳量，不僅打造古都的綠能新城意象，依綠電優先在地供給的原則，也可支持AI科技業者擠進國際綠色供應鏈，可望成為城市招商的優勢之一。經濟發展局也表示，南市府將持續積極推動各項能源轉型政策，特別是屋頂型光電的推動，結合沙崙智慧綠能科學城的環境設施，進一步促進綠能科技與教育的發展。同時，市府將整合綠電業者，優先供電給沙崙AI產業，確保智慧科技研發能夠依賴穩定且永續的能源供應，未來也將持續透過各種活動來推動綠能永續科技人才的發展，並鼓勵更多的學校師生積極參與，為臺灣的永續發展貢獻力量。這次工作坊吸引逾60位學員參與，以「智慧綠能技術導覽」作為開端，首先帶領學員參訪沙崙智慧綠能科學城內的能源管理系統與5D智慧維運管理平台，該平台可以即時監控全區的電力調度、儲能及用電狀況，並提供智慧化的電力管理解決方案。同時也特別邀請南臺科技大學陳宥任助理教授帶領學員進行太陽能獨立型系統的實作體驗，進行實際操作與測試，透過實作體驗活動，學員們不僅能掌握太陽能系統的運作原理及架設方法，還能進一步了解如何將綠能技術應用於家戶中，實現能源自給自足的願景，同時將低碳永續理念融入生活。