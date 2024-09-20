續約0元換iPhone 16賺到！正確算法、三大電信資費整理：買對不虧

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▲民眾如果要到電信行購買iPhone 16系列新機的話，月租費自己要算清楚才不會虧。（圖/記者李政龍攝）

▲iPhone 16若要在電信行購入的話，記得先用「本來月租費乘上租期+空機價格」-「新資費乘上租期」，得出是否划算！（圖/記者李政龍攝）

▲台灣大哥大0元iPhone 16最低門檻要1599元綁約48個月，可以0元帶走iPhone 16 128GB。（圖/台灣大哥大官網）

▲中華電信iPhone 16新機0元門檻，要搭配1799元租期48個月才有免費iPhone 16 128GB。（圖/中華電信官網）

▲遠傳電信和台灣大哥大一樣，月租1599綁租期48個月，可以免費帶走iPhone 16 128GB新手機。（圖/遠傳官網）

iPhone 16系列新機今（20）日終於開賣！各大電信業者、蘋果直營店一大早就湧入許多果粉搶換新機，但也有許多人還在觀望，或是預約要到電信行續約換iPhone 16。在iPhone 16發表過後，三大電信也立刻釋出所謂新辦門號、續約的相關資費，根據蘋果官網售價，iPhone 16 128GB空機價格為29900元；而如果選擇今年台灣大哥大推出的1599元5G網路吃到飽不降速、約期48個月，就可以0元帶走「iPhone 16 128GB」的新機，但到底哪個划算？📍月租1599元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租1899元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租2699元（租期36個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租2699元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB）、iPhone 16 （256GB）、iPhone 16 （512GB）、iPhone 16 Pro （128GB）、iPhone 16 Pro （256GB）、iPhone 16 Pro Max（256GB）📍月租1799元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租2699元（租期30個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租2699元（租期36個月）：iPhone 16 （128GB） 、iPhone 16 （256GB） 、iPhone 16 Plus （128GB）📍月租2699元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB） 、iPhone 16 （256GB）、iPhone 16 （512GB） 、iPhone 16 Plus （128GB）、iPhone 16 Plus（256GB）、iPhone 16 Pro （128GB）、iPhone 16 Pro （256GB）📍月租1599元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租1799元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租2699元（租期30個月）：iPhone 16 （128GB）📍月租2699元（租期36個月）：iPhone 16 （128GB）、iPhone 16 （256GB）、iPhone 16 Plus （128GB）📍月租2699元（租期48個月）：iPhone 16 （128GB）、iPhone 16 （256GB）、iPhone 16 （512GB）、iPhone 16 Plus （128GB）、iPhone 16 Plus（256GB）、iPhone 16 Pro （128GB）、iPhone 16 Pro （256GB）。