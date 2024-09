續約0元換iPhone 16賺到！正確算法、三大電信資費整理：買對不虧

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾如果要到電信行購買iPhone 16系列新機的話,月租費自己要算清楚才不會虧。(圖/記者李政龍攝)

▲iPhone 16若要在電信行購入的話,記得先用「本來月租費乘上租期+空機價格」-「新資費乘上租期」,得出是否划算!(圖/記者李政龍攝)

▲台灣大哥大0元iPhone 16最低門檻要1599元綁約48個月,可以0元帶走iPhone 16 128GB。(圖/台灣大哥大官網)

▲中華電信iPhone 16新機0元門檻,要搭配1799元租期48個月才有免費iPhone 16 128GB。(圖/中華電信官網)

▲遠傳電信和台灣大哥大一樣,月租1599綁租期48個月,可以免費帶走iPhone 16 128GB新手機。(圖/遠傳官網)

iPhone 16系列新機今(20)日終於開賣!各大電信業者、蘋果直營店一大早就湧入許多果粉搶換新機,但也有許多人還在觀望,或是預約要到電信行續約換iPhone 16。在iPhone 16發表過後,三大電信也立刻釋出所謂新辦門號、續約的相關資費,根據蘋果官網售價,iPhone 16 128GB空機價格為29900元;而如果選擇今年台灣大哥大推出的1599元5G網路吃到飽不降速、約期48個月,就可以0元帶走「iPhone 16 128GB」的新機,但到底哪個划算?📍月租1599元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)📍月租1899元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)📍月租2699元(租期36個月):iPhone 16 (128GB)📍月租2699元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 (512GB)、iPhone 16 Pro (128GB)、iPhone 16 Pro (256GB)、iPhone 16 Pro Max(256GB)📍月租1799元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)📍月租2699元(租期30個月):iPhone 16 (128GB)📍月租2699元(租期36個月):iPhone 16 (128GB) 、iPhone 16 (256GB) 、iPhone 16 Plus (128GB)📍月租2699元(租期48個月):iPhone 16 (128GB) 、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 (512GB) 、iPhone 16 Plus (128GB)、iPhone 16 Plus(256GB)、iPhone 16 Pro (128GB)、iPhone 16 Pro (256GB)📍月租1599元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)📍月租1799元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)📍月租2699元(租期30個月):iPhone 16 (128GB)📍月租2699元(租期36個月):iPhone 16 (128GB)、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 Plus (128GB)📍月租2699元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 (512GB)、iPhone 16 Plus (128GB)、iPhone 16 Plus(256GB)、iPhone 16 Pro (128GB)、iPhone 16 Pro (256GB)。