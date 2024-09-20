續約0元換iPhone 16賺到！正確算法、三大電信資費整理：買對不虧

iPhone 16系列新機今（20）日終於開賣！各大電信業者、蘋果直營店一大早就湧入許多果粉搶換新機，但也有許多人還在觀望，或是預約要到電信行續約換iPhone 16。《NOWnews》特別整理了資費正確算法以及三大電信推出的0元資費比較，教你怎麼買對不虧錢，爽用iPhone 16新機一文看懂！
續約0元換iPhone 16值得嗎？正確算法公開必學
在iPhone 16發表過後，三大電信也立刻釋出所謂新辦門號、續約的相關資費，有很多人可能都會被「0元換手機給吸引」，但是到底應該要怎麼算才對？記者也以電信資費的實例來教學。
根據蘋果官網售價，iPhone 16 128GB空機價格為29900元；而如果選擇今年台灣大哥大推出的1599元5G網路吃到飽不降速、約期48個月，就可以0元帶走「iPhone 16 128GB」的新機，但到底哪個划算？民眾應該要用「本來的月租費X約期+空機價格」-「想要新辦的月租費X約期」，如果得出是負數就是表示不划算哦！
假設你本來使用台灣大哥大799元4G網路吃到飽方案，算法是「799元X48+iPhone 16 128GB空機價格29900元」，會得出68252元；如果是用電信方案，則是「1599元X48」，會得到76752元，兩者相減會得到「-8500」，也就是說當你選擇0元換新機時，4年下來會虧8500元。
但如果你本來是台灣大哥大999元4G網路吃到飽的用戶，算法是「999X48+iPhone 16 128GB空機價格29900元」，會得出77852元；如果是用電信方案，則還是會得到76752元，兩者相減則會得到「1100」，這表示當你選擇電信方案時，反而比買空機更划算，不僅省錢，手機網路甚至升級成5G，關鍵就是當你的月租費本來就不高，使用電信方案綁約換iPhone 16的話一定都是虧錢，不如直接買空機。
0元換iPhone 16照過來！三大電信資費方案一次看
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假設你本來使用台灣大哥大799元4G網路吃到飽方案，算法是「799元X48+iPhone 16 128GB空機價格29900元」，會得出68252元；如果是用電信方案，則是「1599元X48」，會得到76752元，兩者相減會得到「-8500」，也就是說當你選擇0元換新機時，4年下來會虧8500元。
但如果你本來是台灣大哥大999元4G網路吃到飽的用戶，算法是「999X48+iPhone 16 128GB空機價格29900元」，會得出77852元；如果是用電信方案，則還是會得到76752元，兩者相減則會得到「1100」，這表示當你選擇電信方案時，反而比買空機更划算，不僅省錢，手機網路甚至升級成5G，關鍵就是當你的月租費本來就不高，使用電信方案綁約換iPhone 16的話一定都是虧錢，不如直接買空機。
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