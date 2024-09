北流票根別丟！Buffet享85折爆吃松葉蟹　憑打狗祭手環飲料買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北六福萬怡酒店座落於南港車站正上方,距離「臺北流行音樂中心(簡稱北流)」步行僅五分鐘距離,此次推出「藝樂之旅文化饗宴」住房專案,凡持有臺北流行音樂中心展演票根,雙人房每晚6199元起。或者到人氣Buffet敘日全餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧,不分平假日85折優惠。而高流則將迎來TTXC 2024 Takao Rock打狗祭,高流也宣布憑打狗祭手環,即可在MLD台鋁、新光三越 高雄左營店等商場享有優惠,像是RÊVE Café 黑浮咖啡內用外帶全品項飲品買一送一。今年台北演唱會、偶像見面會、展覽、音樂劇接連齊發,台北六福萬怡酒店集四鐵交匯、百貨商圈與北流周邊的藝文地利,常有明星藝人入住,也是北流指定住宿酒店。展望年底前表演,9月起臺北流行音樂中心大咖演唱會及海外經典音樂劇接連登場,包括集結迪士尼百老匯明星歌手Disney Princess Concert 迪士尼《公主音樂會》、韓國BIGBANG主唱太陽出道週年個人巡演《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN TAIPEI》、日本新聲代全才女神milet 《milet Asia Tour 2024 in Taipei》、楊乃文《繆斯MUSE》演唱會台北最終場,第59屆金鐘獎也將在北流舉行頒獎典禮,以及串起跨越臺灣與華語音樂歷史的展覽「唱我們的歌 流行音樂故事展」等。六福萬怡酒店因此推出,出示臺北流行音樂中心展演票根,享有雙人房每房每晚6199元起。或者到人氣Buffet敘日全餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧,不分平假日85折優惠。其中敘日全日餐廳,除多款道地異國料理、經典美饌,每季亦推出全新主題餐檯讓賓客百吃不膩,本季期間限定主題「漁獲豐收季」,能吃到百道肥美海鮮美饌,包含必吃鮪魚料理:鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷等,多款海鮮燉煮湯品麵食則有南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉等。另外,亦有主廚推薦必吃異國美饌:地中海紅酒燉牛臉頰、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等,以及加碼再升級澎湃海鮮餐檯,暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味,假日再加碼暢饗松葉蟹腳與生蠔料理,搭配品嘗經典烈日鬆餅,與DIY手作提拉米蘇等多樣精緻甜點無限暢吃。至於簡稱高流的高雄流行音樂中心,則將迎來TTXC 2024 Takao Rock打狗祭,響應高雄演唱會經濟促進在地店家生意活絡,高流也宣布憑今年打狗祭手環,即可在MLD台鋁、新光三越 高雄左營店、SKM Park Outlets高雄草衙、碳佐麻里 餐飲系列/碳佐麻里 精品燒肉/天鍋麻辣 鴛鴦鍋/有你真好 湘菜沙龍,以及高流場域內等超過30個品牌店家享多種消費優惠。此外打狗祭也串連漢神巨蛋購物廣場、漢神百貨、夢時代購物中心、大立、SKM Park Outlets 高雄草衙、新光三越 高雄左營店、樂購廣場、MLD台鋁等人氣百貨賣場,只要在各館拍下與打狗祭小怪獸AR合照,上傳到各店家臉書活動貼文並留言,即可參加打狗祭限量絕版週邊商品抽獎活動,擴大打狗祭與在地店家互惠行銷及歌迷活動參與熱度。像是與高流輕軌真愛碼頭站相距僅四站的MLD台鋁生活商場,館內包括台鋁書店黑膠館提供全新黑膠滿2,000元現折100元、MLD Fresh不限金額消費9折、RÊVE Café 黑浮咖啡內用外帶全品項飲品買一送一、悅品點心內用贈叉燒包乙份、台鋁烘焙麵包及吐司9折、泡泡茶全品項5元折價、青花驕啤酒第二件半價等多種優惠。鄰近高鐵左營站的新光三越高雄左營店也響應,麵匠初虎點主食送炸餃子乙份、MR咖哩點主食送麥克雞塊4塊或可樂餅1塊、這一鍋開鍋招待梅花豬肉等4選1、九勺涮涮鍋開鍋招待花枝漿或風味雞肉2選1、大河屋點任一丼飯即贈特調飲品乙杯。以上MLD台鋁生活商場及新光三越高雄左營店的優惠活動都至今年10月31日止。高流執行長丁度嵐表示,今年打狗祭含前夜祭3天活動期間將有6座特色舞台及3座合作舞台,提供總計超過60場次的演出,其中含珊瑚、海膽免費舞台及周邊市集活動,預計將吸引各地數萬名歌迷造訪。