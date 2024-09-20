郭富城記者會上突哭了！提到亡母有遺憾：希望她可以在天上看我

女神卡卡被傳「是男人」10年！終於給出回應：覺得有點好笑

記者朱祖儀／綜合報導

▲女神卡卡從2010年代開始就被謠傳是男性，近日她終於正面回應，表示「我不覺得自己是謠言受害者」，也無奈表示覺得傳言有點好笑。（圖／翻攝女神卡卡IG）
▲女神卡卡從2010年代開始就被謠傳是男性，近日她終於正面回應，表示「我不覺得自己是謠言受害者」，也無奈表示覺得傳言有點好笑。（圖／翻攝女神卡卡IG）
女神卡卡（Lady Gaga）出道以來因為勇於做自己的多樣前衛造型，而受到許多粉絲喜愛，不過人紅是非多，她一路走來也飽受不少流言蜚語所困擾，甚至曾一度傳出卡卡是男性。先前她對於謠言總是避而不談，近期上了微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的節目，她終於談到其中原因，解釋一直都不覺得自己是謠言的受害者，也根本不想去回應無中生有的謠言，甚至覺得有點好笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
女神卡卡近來上比爾蓋茲的節目《明日有解：比爾蓋茲的未來對策》 （What's Next? The Future with Bill Gates），談到假新聞氾濫的話題，再次提到女神卡卡在2010年代，曾因為有人惡意P圖，指稱女神卡卡其實是男人的謠言。她表示當時花了很多時間去宣傳自己的歌曲，不過每次採訪時，不時都會有人拿假照片來問，「有傳聞說妳是男性，妳怎麼看？」不過她面對這類問題幾乎都是避而不談。

女神卡卡解釋，因為她不覺得修正謠言是最好的方法，也從不認為自己是謊言的受害者，因此面對這些有攻擊性的質疑，她通常會改變話題方面，轉用另一種方式來引導提問者，試圖用這些假新聞來製造其他發人深省的觀點。她也無奈表示，從以前就很習慣聽到許多關於她的不實謠言，「我身為表演者，覺得有點好笑。」

▲女神卡卡（Lady Gaga）在得知拜登當選消息後，隨即在推特發文表達喜悅，並喊話要川普快承認敗選結果。（圖／翻攝自女神卡卡IG）
▲女神卡卡先前對於男兒身傳言都避而不談。（圖／翻攝自女神卡卡IG）
事實上，女神卡卡在2011年被CNN主播安德森庫珀（Anderson Cooper）訪問時，曾經霸氣拒絕回應這個問題，「我為什麼要浪費時間特別發聲明，向大家解釋我身上到底有沒有男性生殖器？我的歌迷不在乎、我自己也不在乎。」下秒她更說，「就算我真的有（男性生殖器），不過那會很可怕嗎？」

火星人布魯諾IG拿掉台灣！鼓手哥哥沒在怕仍喊：Thank you Taiwan

CP查理終結坎坷情路！曾誤當小王　婚禮上告白愛妻：我會更加愛妳

小賈斯汀也受害！吹牛老爹遭控性侵、性虐待等罪　在紐約被逮捕

Lisa登MTV大獎爆假唱！遭質疑嘴唇都沒動　外媒轟：失敗的表演

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生