女神卡卡被傳「是男人」10年！終於給出回應：覺得有點好笑

▲女神卡卡先前對於男兒身傳言都避而不談。(圖/翻攝自女神卡卡IG)

女神卡卡(Lady Gaga)出道以來因為勇於做自己的多樣前衛造型,而受到許多粉絲喜愛,不過人紅是非多,她一路走來也飽受不少流言蜚語所困擾,甚至曾一度傳出卡卡是男性。先前她對於謠言總是避而不談,近期上了微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)的節目,她終於談到其中原因,解釋一直都不覺得自己是謠言的受害者,也根本不想去回應無中生有的謠言,甚至覺得有點好笑。女神卡卡近來上比爾蓋茲的節目《明日有解:比爾蓋茲的未來對策》 (What's Next? The Future with Bill Gates),談到假新聞氾濫的話題,再次提到女神卡卡在2010年代,曾因為有人惡意P圖,指稱女神卡卡其實是男人的謠言。她表示當時花了很多時間去宣傳自己的歌曲,不過每次採訪時,不時都會有人拿假照片來問,「有傳聞說妳是男性,妳怎麼看?」不過她面對這類問題幾乎都是避而不談。女神卡卡解釋,因為她不覺得修正謠言是最好的方法,也從不認為自己是謊言的受害者,因此面對這些有攻擊性的質疑,她通常會改變話題方面,轉用另一種方式來引導提問者,試圖用這些假新聞來製造其他發人深省的觀點。她也無奈表示,從以前就很習慣聽到許多關於她的不實謠言,「我身為表演者,覺得有點好笑。」事實上,女神卡卡在2011年被CNN主播安德森庫珀(Anderson Cooper)訪問時,曾經霸氣拒絕回應這個問題,「我為什麼要浪費時間特別發聲明,向大家解釋我身上到底有沒有男性生殖器?我的歌迷不在乎、我自己也不在乎。」下秒她更說,「就算我真的有(男性生殖器),不過那會很可怕嗎?」