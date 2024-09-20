女神卡卡被傳「是男人」10年！終於給出回應：覺得有點好笑

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女神卡卡先前對於男兒身傳言都避而不談。（圖／翻攝自女神卡卡IG）

女神卡卡（Lady Gaga）出道以來因為勇於做自己的多樣前衛造型，而受到許多粉絲喜愛，不過人紅是非多，她一路走來也飽受不少流言蜚語所困擾，甚至曾一度傳出卡卡是男性。先前她對於謠言總是避而不談，近期上了微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的節目，她終於談到其中原因，解釋一直都不覺得自己是謠言的受害者，也根本不想去回應無中生有的謠言，甚至覺得有點好笑。女神卡卡近來上比爾蓋茲的節目《明日有解：比爾蓋茲的未來對策》 （What's Next? The Future with Bill Gates），談到假新聞氾濫的話題，再次提到女神卡卡在2010年代，曾因為有人惡意P圖，指稱女神卡卡其實是男人的謠言。她表示當時花了很多時間去宣傳自己的歌曲，不過每次採訪時，不時都會有人拿假照片來問，「有傳聞說妳是男性，妳怎麼看？」不過她面對這類問題幾乎都是避而不談。女神卡卡解釋，因為她不覺得修正謠言是最好的方法，也從不認為自己是謊言的受害者，因此面對這些有攻擊性的質疑，她通常會改變話題方面，轉用另一種方式來引導提問者，試圖用這些假新聞來製造其他發人深省的觀點。她也無奈表示，從以前就很習慣聽到許多關於她的不實謠言，「我身為表演者，覺得有點好笑。」事實上，女神卡卡在2011年被CNN主播安德森庫珀（Anderson Cooper）訪問時，曾經霸氣拒絕回應這個問題，「我為什麼要浪費時間特別發聲明，向大家解釋我身上到底有沒有男性生殖器？我的歌迷不在乎、我自己也不在乎。」下秒她更說，「就算我真的有（男性生殖器），不過那會很可怕嗎？」