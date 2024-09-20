黎巴嫩集體爆炸BB Call「台灣製造」？林佳龍：提醒外館注意安全

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器（俗稱BB Call）17日接連發生爆炸事件，造成至少37人死亡、3000多人受傷。由於真主黨被歐美國家列為恐怖組織，且傳出生產這款爆炸呼叫器的「金阿波羅」（Gold Apollo）為台灣廠商，外界關注我國是否會捲入國際糾紛，甚至擔心遭到報復攻擊。對此，外交部長林佳龍今（20）日表示，發電給所有外館了解更多資訊，並呼籲加強安全，同時強調台灣出口的呼叫器不會爆炸。行政院長卓榮泰今日率閣員赴立法院進行施政報告，黎巴嫩呼叫器爆炸案涉及台灣廠商，吸引國際媒體前來關注。對於黎巴嫩爆炸案發生後，是否跟中東國家取得聯繫，林佳龍表示，外交部除了發新聞說明，也發電報給所有外館，一方面了解更多資訊，同時也加強安全，這件事不管是國際媒體或業者本身都已經做了說明，「台灣並沒有直接出口這一款呼叫器，台灣出口的呼叫器也沒有爆炸的問題」。媒體追問，經濟部長郭智輝稍早表示，台灣做的呼叫器都是低階IC，不會爆炸，卻被抹黑，是否認為是認知作戰？林佳龍回應，這司法單位調查中，國際也關注，不管政府或業者都已經有所說明，美國國務院甚至也對我們的說明有表達，已經有所回應。媒體追問是否擔心台灣國際形象受到影響，林佳龍表示，把事實釐清，因為台灣並沒有出口這款呼叫器，至於是怎樣的一個過程，司法單位調查中，國際媒體也逐步了解，「我們就是呼籲外館提高注意安全，也會跟各國互相交換相關資訊」。外媒詢問，近期有無與以色列駐台代表見面、表示關切？林佳龍回應，「沒有」，直接由亞西司在聯繫當中。外媒追問，是否不認為台灣被以色列利用？林佳龍強調，現在司法在調查中，既有的訊息不管政府跟業者都初步對外說明，「我們台灣並沒有直接出口這款的呼叫器，目前掌握到的，台灣出口的呼叫器也沒有爆炸的問題」。