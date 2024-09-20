凱米颱風泡水車慰助首批9月底撥款　防水閘門申請延長至12月底

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凱米颱風超大雨量導致高雄市各地淹水災情嚴重，高市府依據民眾維修的費用，提供泡汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2千元，並於今年7月29日起受理泡水車慰助申請，為方便民眾辦理，也將申請期限延長至9月30日，並在9月30日辦理第一次撥款；另防水閘門於8月28日加碼補助，並將申請日程延長至12月底民。水利局表示，這次泡水車慰助申請延長至113年9月30日，在凱米風災(7/24~7/26)於高雄市轄內因淹水導致車輛泡水，期間內領有有效行車執照且可合法上路之車輛，並檢附行車執照、存摺、佐證照片及收據等相關資料後，可申請慰助。因泡水車慰助案件申請採紙本及線上並行，申請案件量超過1萬8,000份，且有重複申請之狀況，市府已全力辦理審查作業避免重複撥款，同時為讓市民朋友盡早領取慰助金，市府採2次核發作業，第一批次(113年7、8月申請案)預計於9月30日(一)辦理撥款，第二批次預計於10月21日(一)辦理撥款，在此同時撥款名冊將公告於市政府水利局官方網頁，提供申請人查詢。另防水閘門補助部份，對領有住屋淹水補(慰)助金的合法房屋，市府加碼補助金額，為體恤市民朋友災後復原需時，申請時間延長至113年12月31日，確保需求民眾在申請時間內完成辦理。