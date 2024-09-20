黎巴嫩集體爆炸BB Call「台灣製造」？經濟部：台灣生產不會爆炸

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器（俗稱BB Call）17日接連發生爆炸事件，造成至少37人死亡、3000多人受傷。由於真主黨被歐美國家列為恐怖組織，且傳出生產這款爆炸呼叫器的「金阿波羅」（Gold Apollo）為台灣廠商，外界關注我國是否會捲入國際糾紛，甚至擔心遭到報復攻擊。對此，經濟部長郭智輝今（20）日表示，台灣生產的BB Call不會爆炸。行政院長卓榮泰今日率閣員赴立法院進行施政報告，黎巴嫩呼叫器爆炸案涉及台灣廠商，吸引國際媒體前來關注，詢問黎巴嫩爆炸的呼叫器是否有台灣生產的零組件？郭智輝回應表示，據他們了解這家廠商生產BB Call的零組件應該是不會爆炸，這家公司這2年，這家公司大概這2年出口了26萬套BB Call，從來沒發生過爆炸的事情，所以可以很肯定的講台灣生產的BB Call是不會爆炸的外媒追問裡面有無台灣生產的零組件會在裡面爆炸？郭智輝說，裡面的零組件就是比較低階的IC、電池，這些東西都不會產生爆炸。外媒問所以不是台灣生產？郭智輝表示，「我們可以肯定的講，不是台灣生產，那麼目前實際的狀況來講，司法已經介入調查，行政機構會完全配合司法的調查。」媒體問針對所謂這牌的產品，是否掌握台灣有相關出貨記錄？郭智輝說，貿易署所統計資料，查了一下，大概2年多生產26萬台，都是出口的，這26萬台到目前為止都沒聽說過有爆炸的現象，「所以我們可以肯定講會爆炸的BB Call應該不是台灣生產的。」外媒詢問台灣BAC公司代工是阿波羅系統的公司，這是什麼樣的公司？郭智輝說，「這一部分我們大概是沒了解，現在司法單位在進行調查，所以我們只是配合過去的資料。」媒體問是否覺得台灣廠商捲入無妄之災?郭智慧笑說，「好像有點是這個樣子，這一部分我們也會幫助了解一下」。針對是否會影響台灣國際名譽？郭智輝說，如果照目前輿論推論的話，政府會儘量協助廠商，讓廠商完全表露過去作法，還是在協助檢調，因為已經進入司法調查，所以要看檢調怎麼查出來。媒體追問是不是認為台灣被以色列情報局利用？郭智輝說，根據過去的出口歷史來顯示，台灣出口到黎巴嫩的數量其實非常少，應該是沒有直接出口，資料應該是這樣可以看得到。