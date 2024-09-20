奎丁被廠商要求講「下流台詞」　遭嫌不夠性感她心累喊：逼良為娼

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▲奎丁爆氣公開廠商不合理要求。（圖／翻攝自奎丁IG）

知名網紅奎丁IG有74.7萬人追蹤，性感的風格讓她成為許多廠商喜歡合作的對象，但她卻公開吐槽有廠商要求她講一些「超級物化女性」的台詞，讓她直嗆，「當我賣銀的？」奎丁在IG限時動態PO出廠商不合理要求，「有廠商找我業配產品，要我講這種下流的話『真不敢想像如果是塗抹下面會怎麼樣』超級物化女性，當我賣銀的？」不僅如此，在第一版拍攝前腳本都已經對過，結果卻說衣服不夠性感要求重拍。奎丁表示，「合約上都寫了不重拍、不補拍，還要在那邊凹，凹三小，超氣，真的是賺錢好辛苦。」甚至當下她腦子直接想到8個字「逼良為娼」、「下海撈錢」，看來網紅也不好當。奎丁敢言的個性受到許多粉絲喜愛，去年8月她曾被爆出私密片外流，她也親自上線喊話，要大家不要點入釣魚網站連結，更開玩笑說，「我如果有拍一定會自己上片的好嗎？」奎丁過去也是「小玉AI換臉事件」的受害者之一，當時她在IG否認和加害者和解，也還沒拿到賠償金，氣得直呼：「法律不要令人民失望。」