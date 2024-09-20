高市重陽敬老禮金9/27起發放　逾55萬長輩可領取

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高雄市113年重陽節敬老禮金自9月27日起開始發放，55至64歲原住民及65至89歲長輩發給1,500元、90至99歲發給5,000元、100歲以上人瑞發給10,000元，預估逾55萬位長輩可領到禮金。有提供匯款帳戶給區公所或社會局的長輩，禮金於27日直接撥入帳戶，社會局也提醒長輩們，社會局已依長輩提供資料直接匯入帳戶，不會再派員電話詢問金融帳戶。113年高市重陽敬老禮金發放對象為民國48年12月31日(含)前出生，原住民為民國58年12月31日(含)前出生，113年6月30日以前即設籍高雄市，且9月11日(重陽節30日前)以前戶籍未曾遷出之長輩。其中，未提供匯款帳戶給區公所或社會局的長輩將由各區公所於9月27日至10月31日派員親送，百歲以上人瑞則由社會局派員親送及關懷長輩。社會局表示，為避免歹徒假借重陽節敬老禮金名義進行詐騙，發放人員須驗證長輩本人身分證、印章才能領取；如為金融機構轉帳者，社會局已依長輩提供資料直接匯入帳戶，不會再派員電話詢問金融帳戶，請勿隨意提供個人資料予他人，如有接到不明電話詢問敬老禮金領取問題，請立即與戶籍地區公所社會課或社會局老人福利科3368333轉2441聯絡查證。領取現金於113年9月27日至10月31日洽戶籍地區公所。或因符合資格的長輩若因故沒有收到禮金，自11月1日至12月31日可至高雄市政府社會局老人福利科(高雄市苓雅區四維三路2號9樓)補領。補領時請攜帶長輩個人身分證及私章（若為代領，請代領人亦須帶身分證、印章），逾期將不予補發，提醒長輩或家中有長輩者要記得領取。除發放重陽敬老禮金，高雄市積極推動相關福利措施，以增進長輩社會參與，減緩老化。目前已佈建548處老人社區照顧關懷據點、56座老人活動中心，長青學苑每年開設逾600班動靜態課程，提供長輩健康促進及休閒康樂活動，保持人際互動延緩老化。另113年敬老卡加碼1年1,200點社福點數，可用於搭乘高雄捷運、特約計程車及臺鐵；且搭乘市公車(船)、輕軌不扣點全免費。重陽節 (10月11日)市府相關局處、區公所也辦理各類慶祝活動，重陽節當天長輩憑敬老卡搭乘高雄捷運免費，至高雄市崗山之眼、旗津貝殼館，長輩本人及同行1位家人可免費入園(館)。