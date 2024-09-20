峮峮當代言人！中油一口氣推4款洗沐新品「炸裂」登場

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▲她提到，自己日常都會使用水潤系列來保持膚質及頭皮的保濕度及彈性；當自己比較疲憊，或是近期換季比較容易過敏時，就會改用調理系列，穩定皮膚及頭皮狀況。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲她在家4罐都擺在檯面上，因為它其實是會在不同的狀態下使用到，「還有一個重點是因為它的香味不同，有時候會是根據心情來去做變換！」（圖／記者鍾泓良攝影）

峮峮與中油合作代言！台灣中油公司今（20）日發表洗沐新品，包括「水潤系列」胺基酸洗髮精、玻尿酸沐浴露，及「調理系列」海牡丹沐浴露、洗髮精等4款產品，邀請中信兄弟啦啦隊女神峮峮當起代言人。中油除了提供國內油品、天然氣，從2013年10月起，中油陸續推出「洗可麗環保洗劑」環保洗衣精、環保洗碗精與環保浴廁清潔劑系列商品，11年來，共計銷售近950萬瓶，近5年創出1.5億元的銷售實績，更謹守「環保無毒」的研發理念，不造成環境汙染、不影響生態平衡。而有洗潔產品成功經驗，中油生技再度跨足到洗沐產品，一口氣推出「水潤系列」胺基酸洗髮精、玻尿酸沐浴露，及「調理系列」海牡丹沐浴露、洗髮精等4款產品，一次滿足各種客群，每瓶均是299元的親民價格。擔任中油洗沐新品代言人的峮峮，這次也是首次代言洗沐系列產品，今日也在台上分享使用心得。她提到，自己日常都會使用水潤系列來保持膚質及頭皮的保濕度及彈性；當自己比較疲憊，或是近期換季比較容易過敏時，就會改用調理系列，穩定皮膚及頭皮狀況，「我自己在家4罐都擺在檯面上，因為它其實是會在不同的狀態下使用到，還有一個重點是因為它的香味不同，有時候會是根據心情來去做變換！」中油董事長李順欽致詞時，今年是中油78歲，面臨外在挑戰都要面臨轉型，而今天公布產品更是綠色轉型的亮麗成果，舉例像是沐浴露使用的「海牡丹」就以LNG冷海水「鑽石水」孕育的紅藻萃取出成分，是一種循環經濟的展現。台灣中油表示，9月21日為世界清潔日，即日起至10月31日止舉辦洗可麗洗沐新品體驗價促銷活動，消費者可至指定加油站購買，一次購買2瓶（不限品項）即享第2瓶半價優惠，一次購買4瓶(限不同品項)更享優惠價777元（立即省419元），消費者可要把握這次的限量優惠機會，將最環保的洗髮精、沐浴露帶回家，一起實踐「環保愛地球」行動。