中市機車駕訓補助2800元　吸引大學新鮮人手刀報名

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台中市政府今年推出到普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有市府加碼訓練補助經費1,500元，加上交通部補助1,300元訓練費，共計2,800元補助費用，吸引大學新鮮人手刀報名，8月暑假期間，報名人數比去年同期增加5成以上，開學前順利拿到機車駕照。交通局表示，今年報名踴躍，明年將持續爭取加碼補助，帶動學生、青少年提高學習意願，強化交通安全觀念，騎乘更有保障。交通局長葉昭甫表示，機車死傷事故居高不下，且年輕族群交通死傷事故情形仍持續偏高，分析數據發現，參加過機車駕訓學員，相較未受訓民眾違規風險降低59%、肇事風險降低36%，顯見機車駕訓對於改善交通違規及事故有一定成效，為鼓勵年輕族群參加駕訓班考取機車駕照才上路，交通局推出最實質的駕訓補助，掀起年輕學子在暑假期間參加機車駕訓的熱潮。台中市全力支持機車駕訓補助計畫，交通局統計自8月1日施行機車駕訓補助政策之後，8月單月暑假期間，報名參加機車駕訓人數為1,629人，較去年同期1,053人增加576人，增幅高達54.7%，有效提升民眾參訓意願，經過駕訓課程獲得正確的機車安全騎乘觀念，騎乘機車上路時，保護自己也保護他人。林姓學員為大一新生，展開大學新生活，因為家裡沒有機車可以使用，同時也想學習正確機車騎乘技巧，看到台中市及交通部補助機車駕訓課程，因此前來報名，來機車駕訓班上課，教練經由個別提供協助，幫助了解道路交通法規和車輛構造修護常識；同樣在9月成為大學生的蔡姓學員，原本要直接前往監理所考照，但時間無法配合，後來發現機車駕訓班可以比原定時間提早考試，又能學習交通規則及正確駕駛習慣，改報名台中市的機車駕訓班，考取機車駕照，家人也較安心他以機車上放學。剛進入職場的吳姓學員表示，考量生活及工作需求，必須有交通代步工具，看到台中市提供機車駕訓補助，按部就班學習正確駕駛習慣，養成防禦駕駛及責任駕駛的觀念，落實交通道路安全。葉昭甫說，獲得駕訓補助的學員肯定市府重視行車安全，今年加碼補助報名爆滿，明年將再爭取，提高學生、青少年學習意願，接受完整的學科術科教學及防禦駕駛觀念，增進機車騎乘技能，在騎乘機車前獲得完善的交通安全觀念，拒絕無照騎車，保護生命安全。