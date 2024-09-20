快訊／豪雨襲來！嘉義5區列「一級淹水警戒」　時雨量飆破88毫米

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▲水利署發布淹水警戒，目前嘉義市西區、東區以及嘉義縣太保市、水上鄉、新港鄉皆列入一級警戒，時雨量分別超過60毫米、88.5毫米。（圖／翻攝自水利署）

今（20）日受到南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，指出雲林縣及嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南、南投及臺東地區有局部大雨發生的機率。另外，水利署也發布淹水警戒，，提醒民眾外出注意安全，低窪地區慎防積水。一級警戒：嘉義市西區、東區（時雨量64毫米）；嘉義縣太保市、水上鄉、新港鄉（時雨量88.5毫米）二級警戒：彰化縣二水鄉；雲林縣東勢鄉、土庫鎮、元長鄉、麥寮鄉、台西鄉；嘉義縣民雄鄉、中埔鄉🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。