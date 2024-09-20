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快訊／豪雨襲來！嘉義5區列「一級淹水警戒」　時雨量飆破88毫米

記者賴禹妡／綜合報導

▲今日受到南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，水利署同時也發布淹水警戒。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）
▲今日受到南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，水利署同時也發布淹水警戒。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）
今（20）日受到南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，指出雲林縣及嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南、南投及臺東地區有局部大雨發生的機率。另外，水利署也發布淹水警戒，目前嘉義市西區、東區以及嘉義縣太保市、水上鄉、新港鄉皆列入一級警戒，時雨量分別超過60毫米、88.5毫米，提醒民眾外出注意安全，低窪地區慎防積水。

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🟡淹水警戒範圍

一級警戒：嘉義市西區、東區（時雨量64毫米）；嘉義縣太保市、水上鄉、新港鄉（時雨量88.5毫米）
二級警戒：彰化縣二水鄉；雲林縣東勢鄉、土庫鎮、元長鄉、麥寮鄉、台西鄉；嘉義縣民雄鄉、中埔鄉

▲水利署發布淹水警戒，目前雲林縣土庫鎮、元長鄉、東勢鄉以及嘉義縣溪口鄉、民雄鄉皆列入一級警戒，時雨量已超過60毫米。（圖／翻攝自水利署）
▲水利署發布淹水警戒，目前嘉義市西區、東區以及嘉義縣太保市、水上鄉、新港鄉皆列入一級警戒，時雨量分別超過60毫米、88.5毫米。（圖／翻攝自水利署）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

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