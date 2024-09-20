中油今年財務難翻正　盼「亞鄰最低」油價機制能有調整

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中油為穩定國內物價，油價、氣價長期凍漲，財務已連3年虧損。中油董事長李順欽今（20）日直言，截至8月虧損216 億元，按照現有油氣價格預估，年底將陷入300億虧損，為第4連虧損。中油已向行政院提案，希望油價「亞鄰最低價機制」能有所鬆綁，行政院則盼等到物價回穩後再啟動。行政院在2007年訂定「亞鄰競爭國最低價」，也就是台灣油價對比日本、韓國、新加坡、香港等4地須要維持最低。然而，因為中油連年虧損，中油不斷爭取取消或調整亞鄰最低機制。經濟部說明，目前原則支持亞鄰最低價機制有所調整，但會等到CPI低於2％再向行政院報告方案，並非已拍板，直接啟動。據中油財務統計，今年截至 8 月稅前虧損 216 億元、稅後虧損189億元、累積虧損 555 億元，負債比率為91.69%；今年預計虧損金額約300億元。其中，中油今年油品及天然氣已吸收近500億元，主要是因為日本政府將油價控制在168日圓至180日圓區間，甚至曾最高補貼35日圓，相當於一次補貼了7.7元，如此補貼幅度來抑低油價，讓台灣則必須要開出更低價格，中油及台塑都難以承受。因此，李順欽今日受訪表示，目前已經向行政院提案調整亞鄰最低機制，期盼將日本政府補貼過後的油價不要納入考量，回歸到補助前的油價進行盤點。他提到，目前消費者物價指數（CPI）仍偏高，行政院希望能在CPI回歸2%之後再來啟動；至於是該月CPI到2%就啟動，還是連續數月小於2%，他解讀應為啟動月。他進一步分析未來油價，現在因為黎巴嫩問題，難以評估以色列跟中東地區是否情勢更加緊張，進一步推升油價。另一方面，中國經濟復甦力道不足，抑低原油需求，現在就是一漲一跌情勢相互拉鋸。如今油價已經跌至每桶74美元，油價偏低讓日本政府補貼未進場，現在正是調整亞鄰最低機制最佳時機，因為成本越低對我國來講就越有利。至於「油價平穩機制」是否也會有所變動，李順欽說，目前採取較為漸進調整，因此暫未調整這塊。另外，中油考量到債務水準已達91.69%，近兩年已向經濟部提出1200億元增資案，但李順欽表示，都會取得核准。