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《Moving異能》第2季有譜了！主演趙寅成、朴丙垠曬合照洩進度

記者李欣容／台北報導

▲《Moving異能》去年播出時掀起熱潮，外傳第2季正在籌備中，主演朴丙垠也在IG限動貼出與原著作家的合照。（圖／李正河IG）
▲《Moving異能》去年播出時掀起熱潮，外傳第2季正在籌備中，主演朴丙垠也在IG限動貼出與原著作家的合照。（圖／李正河IG）
韓劇《Moving異能》改編自姜草的同名網漫，是2023年受到最多討論的漫改作品，超能力的題材好評如潮，許多觀眾都在敲碗第2季，業界人士透露，Disney+已和姜草開會聊第二季的細節，主演之一朴丙垠也在IG限動貼出與趙寅成、朴喜洵及姜草的合照，讓粉絲嗨翻。

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《Moving異能》第2季有譜了？朴丙垠曬合照洩端倪

《Moving異能》講述一群有著超能力的父母，為了讓孩子能在這個世代安全的生存下來，隱藏孩子們的超能力，隨著劇情揭露背後危險故事與陰謀，打鬥場面精彩刺激，親情的描寫也令人動容，可說是Disney+進軍韓國最成功的作品。

不少觀眾都敲碗第2季，根據業界人士透露，Disney+已和原著姜草討論第2季的進行，成功的機率非常高，預算更是超過500億韓元。在影集中飾演反派角色「馬相久」的朴丙垠也在IG貼出與主演趙寅成、朴喜洵及姜草的合照，寫下「MO_____VING」。

▲異能第二季籌備中。（圖／翻攝自IG byung_eun_park）
▲朴丙垠（左1）在IG貼出與主演趙寅成、姜草的合照。（圖／翻攝自IG byung_eun_park）
李正河、高允貞拿新人獎　「父母」柳承龍、郭善英、韓孝周激動相擁

今年7月，飾演「金奉皙」跟「張喜秀」的李正河、高允貞也在第3屆《青龍系列大獎》中抱走「最佳新人獎」，他們的螢幕父母柳承龍、郭善英、韓孝周激動相擁畫面相當感人。

李正河當時上台拿獎面露驚訝，感謝大家對他的肯定之外，也感謝「媽媽」韓孝周、「爸爸」趙寅成，還在現場說出經典台詞，「喜秀啊～抓住我！」飾演喜秀的高允貞笑到狂拍手，全場也被逗樂。

▲李正河（左）憑藉《Moving異能》拿下「第60屆百想藝術大賞」最佳男新人，劇中愛人高允貞台下不斷比愛心。（圖／翻攝PRIZM）
▲李正河（左）憑藉《Moving異能》拿下「第60屆百想藝術大賞」最佳男新人，劇中愛人高允貞台下不斷比愛心。（圖／翻攝PRIZM）
▲趙寅成（左）、韓孝周（右）在劇中飾演有異能的夫妻。（圖／翻攝自IG hanhyojoo222）
▲趙寅成（左）、韓孝周（右）在劇中飾演有異能的夫妻。（圖／翻攝自IG hanhyojoo222）

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