子瑜呆萌打lol：我選輔助！拉哥哥彩瑛組隊英雄聯盟：SUP比較簡單

▲子瑜(右)6月時在《偶像人間劇場》透露會打lol,但不會一個人玩。(圖/아이돌 인간극장 YouTube)

▲子瑜最近忙宣傳,沒時間打英雄聯盟。(圖/Sora TikTok)

▲子瑜跟哥哥維繫關係的方法,就是一起打lol。(圖/아이돌 인간극장 YouTube)

南韓女團TWICE成員周子瑜,近來投入自身專輯《abouTZU》宣傳,除了上音樂節目打歌,也參與各大綜藝節目、舉辦簽售會,一名參與簽名會的中國粉絲問女神:「最近還會跟哥哥玩英雄聯盟(lol)嗎?」子瑜表示:「最近沒有玩。」也透露都是玩輔助(SUP)角色居多,「因為簡單一點」,呆萌模樣笑翻全場。周子瑜日前舉辦《abouTZU》專輯簽名會,除了簽名,也會跟台下互動閒聊,一位歌迷詢問:「最近還會跟哥哥玩英雄聯盟嗎?」她回答:「最近沒有玩。」歌迷再問:「我好奇子瑜都玩什麼位置?」子瑜說:「輔助。」歌迷激動回覆:「我也玩輔助!」子瑜笑回:「輔助簡單一點~」粉絲之所以會問子瑜有沒有玩英雄聯盟,是因為在6月時,TWICE上網路節目《偶像人間劇場》,子瑜透露放假都在玩lol,發現彩瑛也有在玩英雄聯盟,就拉她和哥哥一起3人組隊,子瑜透露不會一個人打lol,因為自己擅長玩輔助角色,需要跟射手配對,「所以我都跟哥哥玩,這也是我們維繫關係的最佳辦法。」一番話逗樂TWICE。子瑜的宣傳已經告一段落,粉絲詢問下一次看她表演〈Run Away〉是何時?子瑜回覆:「可能是演唱會....」眾人聽聞興奮尖叫,不管是子瑜要開個人演唱會還是TWICE,通通都會支持。結果TWICE昨(19)日就傳來好消息,她們將於10月20日、21日在「首爾Olympic Hall」舉辦粉絲見面會,屆時場上子瑜有非常高的機率,帶來〈Run Away〉的表演。周子瑜出生於台灣台南,2012年只有13歲的她,赴南韓參加2次徵選,最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生,並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》,成績優異的7名至9名者,就可作為TWICE的成員,後來是節目組追加名額,子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》,以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年,也終於熬出一片天,在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》,她也是繼志效、娜璉後,成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日:1999年6月14日(25歲)學 歷:韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道:2015年(TWICE)、2024年(個人)公 司:JYP娛樂出道地:南韓、日本、美國出道作:🇰🇷南韓/《The Story Begins》🇯🇵日本/《#TWICE》🇺🇸美國/《The Feels》🇰🇷個人/《abouTZU》