子瑜呆萌打lol：我選輔助！拉哥哥彩瑛組隊英雄聯盟：SUP比較簡單

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▲子瑜（右）6月時在《偶像人間劇場》透露會打lol，但不會一個人玩。（圖／아이돌 인간극장 YouTube）

▲子瑜最近忙宣傳，沒時間打英雄聯盟。（圖／Sora TikTok）

▲子瑜跟哥哥維繫關係的方法，就是一起打lol。（圖／아이돌 인간극장 YouTube）

南韓女團TWICE成員周子瑜，近來投入自身專輯《abouTZU》宣傳，除了上音樂節目打歌，也參與各大綜藝節目、舉辦簽售會，一名參與簽名會的中國粉絲問女神：「最近還會跟哥哥玩英雄聯盟（lol）嗎？」子瑜表示：「最近沒有玩。」也透露都是玩輔助（SUP）角色居多，「因為簡單一點」，呆萌模樣笑翻全場。周子瑜日前舉辦《abouTZU》專輯簽名會，除了簽名，也會跟台下互動閒聊，一位歌迷詢問：「最近還會跟哥哥玩英雄聯盟嗎？」她回答：「最近沒有玩。」歌迷再問：「我好奇子瑜都玩什麼位置？」子瑜說：「輔助。」歌迷激動回覆：「我也玩輔助！」子瑜笑回：「輔助簡單一點～」粉絲之所以會問子瑜有沒有玩英雄聯盟，是因為在6月時，TWICE上網路節目《偶像人間劇場》，子瑜透露放假都在玩lol，發現彩瑛也有在玩英雄聯盟，就拉她和哥哥一起3人組隊，子瑜透露不會一個人打lol，因為自己擅長玩輔助角色，需要跟射手配對，「所以我都跟哥哥玩，這也是我們維繫關係的最佳辦法。」一番話逗樂TWICE。子瑜的宣傳已經告一段落，粉絲詢問下一次看她表演〈Run Away〉是何時？子瑜回覆：「可能是演唱會....」眾人聽聞興奮尖叫，不管是子瑜要開個人演唱會還是TWICE，通通都會支持。結果TWICE昨（19）日就傳來好消息，她們將於10月20日、21日在「首爾Olympic Hall」舉辦粉絲見面會，屆時場上子瑜有非常高的機率，帶來〈Run Away〉的表演。周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》