屏東大博物館創新局　屏菸典藏中心啟用

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▲一樓設有「典」、「藏」、「修」三大功能區，並以透明玻璃盒形式打造開放式庫房。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣典藏中心於今（20）日正式啟用，這座由屏菸19號倉庫改造而成的文化新地標，收藏了超過三千件珍貴文物，成為屏東大博物館群的重要核心設施。縣長周春米透過典藏品的專業保存與多元運用，未來能與即將落成的縣立美術館相互輝映，共同推動南臺灣藝術美學的發展，打造重要的藝術文化基地。屏東縣政府自106年開始規劃典藏中心，經歷7年的籌備，完成了文物整理、保存、建檔以及庫房設計的全方位規劃，成為全台少數利用歷史建築活化作為典藏庫房的先例。該中心結合了「垂直存放倉庫」的設計理念，一樓設有「典」、「藏」、「修」三大功能區，並以透明玻璃盒形式打造開放式庫房，將展示、典藏與教育推廣相融合。二至四樓則規劃為藏品庫房與修復室，依據不同類型的藏品需求進行專業保存。目前收藏的三千餘件文物，涵蓋了屏東縣政府多年來的原住民藝術、美術及民俗類作品，其中包括五十件具文化資產身份的古物，充分展現屏東藝術美學的深厚底蘊。文化處表示，中心啟用後首階段將推動館際交流，開放學術單位及博物館、美術館等相關機構預約導覽，促進文化資源共享與合作。此外，中心所收藏的藝術作品，不僅涵蓋自日治時期以來屏東藝術家的經典之作，近年來更在文化部補助下增添了高質量的美術藏品，逐步構建屏東美術史的完整拼圖。