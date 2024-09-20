強化「休閒會館」稽查管理　南市府將研議訂自治條例規範

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台南市政府經發局接獲民眾檢舉部分不肖業者以合法掩護非法，經營休閒會館、麻將館、棋牌等場館，今 (20)日前往東區，稽查疑似違法經營棋牌社。經查，現場無營業行為。經發局指出，市府將強化「休閒會館」稽查與管理。惟後續將再另排程前往稽查，如有違規情事由各相關局處依權責處理。另外，市府也將研議將該業別訂定自治條例規範，在自治條例未訂定發布前，將採實質審查方式辦理，符合各相關局處之規定才核准登記，以遏止商業服務業違法變相營業之不法行為，並端正社會風氣。經發局表示，現行常見經營麻將館或棋牌社登記的營業項目為休閒活動場館業，依目前公司 (商業) 登記規定，此營業項目「非屬特許行業」。業者不須檢附許可文件即可登記營業。市府接獲民眾陳情東區有業者疑似違法經營棋牌社，市府「特定行業公共空間安全聯合稽查小組」隨即於今天前往稽查。市府經發局表示，有部分不肖業者以合法掩護非法，表面是休閒會館、麻將館、棋牌，事實上進行賭博等不法行為，市府後續會將休閒活動場館業納入聯合稽查的業別，了解是否有賭博行為及違反建管、消防等公共安全狀況。