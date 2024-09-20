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國際旅客限定！「Taiwan PASS高鐵版」 2人同行1人免費、限3000組

記者魏妤庭／台北報導

▲交通部觀光署針對短期觀光簽證來台的國際旅客，推出「Taiwan PASS高鐵版」2人同行1人免費優惠活動。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部觀光署針對短期觀光簽證來台的國際旅客，推出「Taiwan PASS高鐵版」2人同行1人免費優惠活動。（圖／NOWnews資料照）
為持續吸引國際旅客來台，交通部觀光署今（20）日表示，推出「國際旅客使用Taiwan PASS高鐵版遊台灣，2人同行1人免費優惠活動案」，國際旅客可體驗高鐵、4大捷運、4條熱門台灣好行路線，快速造訪台灣主要都會區及重要熱門景點。

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觀光署長周永暉表示，「Taiwan PASS」是台灣好玩卡變身而來，本次特別針對持短期觀光簽證來台之外籍旅客，推出「Taiwan PASS高鐵版」2人同行1人免費之超級優惠方案，原價2人5000元，可享有優惠價2500元，內容包含高鐵3日券、捷運4選1、台灣好行4選1，旅客購買後可以輕鬆暢遊台灣知名景點。

觀光署表示，除了Taiwan PASS高鐵版外，國內外旅客均可使用Taiwan PASS台鐵版，可使用台鐵5日周遊券、捷運4選1、台灣好行4選1等，同時因應花蓮振興方案享2人同行1人免費優惠，等於2人原價5600元，可以享有優惠價2800元，還能搭配今年底前持電子票證含行動支付，搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費方案。

觀光署表示，有別日前推出單程搭高鐵到中南部買1送1活動，此次擴大Taiwan PASS高鐵版優惠範圍，預計明年4/30前限量開賣3000組。不過，此活動僅限定短期入境台灣的外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者不適用。同時盼藉由Taiwan PASS相關優惠活動，吸引更多海外旅客來台旅遊，讓旅客省時、省錢、留下深刻記憶，帶動觀光產業發展，達到多贏目的。

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