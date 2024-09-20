為何一堆死刑犯不執行？律師揪「1規則」不斷續命：之前都這樣玩

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲憲法法庭做出113年憲判字第8號判決，針對37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，判決為「有條件合憲」。（圖／記者朱永強攝影）

憲法法庭今（20）日做出113年憲判字第8號判決，針對37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，判決為「有條件合憲」，也就是「死刑」合憲，但限縮適用範圍，僅犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形。對此，律師林智群發文解答，很多人好奇為何一堆死刑犯都不執行，原因是法務部有個規定，只要死刑犯提出相關聲請，在程序還沒結束之前，就不能執行死刑，「死刑犯跟他們的律師之前就是這樣玩。」林智群稍早在臉書發文，表示很多人問為什麼一堆死刑犯都不執行，是因為法務部有一個執行死刑的規定，林智群直言，很多死刑犯為了續命，就會一直聲請非常上訴、再審，或聲請大法官解釋，「這次也是一堆死刑犯聲請的。」但可以這樣一直聲請一直不執行嗎？林智群坦言：但這次憲法法庭給死刑設下諸多限制，包含全部承辦法官都要一致同意判死刑、有精神障礙不能判死刑、不是最嚴重之罪不能判死刑等，而執政黨將會面臨一個難題，「不執行，民眾靠X司法正義何在！執行了，歐盟會抗議，影響外交關係。」