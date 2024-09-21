詹皇何時將與兒子Bronny同場出賽？美媒給肯定時間：很快就能見到

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NBA美國職籃洛杉磯湖人今年的開幕戰將在美國時間10月22日對上明尼蘇達灰狼，而他們先前在今年的選秀會上，選進陣中頭號球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，幫助LeBron一圓多年來想跟兒子攜手奮戰的夢想，也是NBA歷史上首度出現「父子聯手」的難得紀錄。美媒《ESPN》記者Zach Lowe稍早在體育節目主持人Bill Simmons的Podcast節目上指出，湖人新任總教練JJ Redick，新賽季絕對會讓LeBron James跟Bronny James一同上場，且這一幕在開幕戰時就會上演，「所以當天我們會看到他們互相傳球給對方，等等一切父子合作的畫面。」許多美國網友對於Zach Lowe的這番言論，則是不太領情，並紛紛留言寫下：「這支球隊只不過是本賽季的電視真人秀」、「進一步證明湖人正在為LeBron James，和他的家人舉辦馬戲團表演」、「會不會因為已經預測有垃圾時間」、「打完一場後就將Bronny送回發展聯盟？」而LeBron James稍早也在Podcast節目上，談到如今將迎來嶄新賽季，自己是否心態與過去有所不同，他表示：「確實感覺不一樣，Bronny James如今是球隊的一員，「這周我們重新回到訓練館，這基本上是我和Bronny第一次作為職業球員同場訓練。我們彼此競爭，為新賽季做準備，」LeBron James如此說到。