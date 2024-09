ONE OK ROCK演唱會今高雄登場　世運館交通、接駁與相關優惠整理

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲到世運主場館的兩大交通方式,包含捷運與接駁車。(圖/高雄市交通局提供)

▲世運主場館演唱會離場乘車指南。(圖/高雄市交通局提供)

▲世運主場館演唱會轉乘指南。(圖/高雄市交通局提供)

▲世運主場館演唱會改道指南。(圖/高雄市交通局提供)

▲憑 ONE OK ROCK 高雄演唱會門票,可前往高雄捷運「左營/高鐵站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、三多商圈站、鹽埕埔站」兌換「商圈夜市優惠券」及「一卡通綠點」 ⑤⓪ + ⑤⓪ 共價值 100 元優惠。(圖/取自高雄市經發局臉書)

日本天團《ONE OK ROCK》演唱會將於今(21)日晚上在高雄世運主場館開唱,交通局提醒,世運大道將於演唱會活動當天,提早上午9時開始實施交通管制至午夜24時,穿越性車流建議改道,因應人潮眾多,已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。《NOWnews今日新聞》整理世運主場館相關交通資訊、管制以及針對ONE OK ROCK演唱會相關優惠活動,一文掌握。參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸,搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康,有接送需求的民眾,請多加利用外圍捷運站臨停接送,搭捷運至紅線 R17 世運站出站,步行 5至8 分鐘即可抵達世運主場館。散場部分,捷運公司已規劃提高捷運疏運量能,縮短班距為3至4分鐘,維持散場動線順暢。演唱會場將安排免費接駁車,15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務,21時30分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。交通局說明,為維護參加民眾步行安全,世運大道9月21日上午9時至午夜24時將全段封閉管制,管制區內除了緊急救護車輛、執行公務車及接駁車外,其他汽車、機車均禁止通行及停放,周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠、翠華、軍校路、國道10號將有車多情形,建議南北向改道至民族、博愛、高鐵路,東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。本次活動機車臨時停放區,規劃在世運主場館西北側及緯六路,開放時間為9月21日上午9時至晚上23時,騎車前往的歌迷可加以利用,會場也依照慣例「絕不提供汽車停車位」,請民眾千萬不要開車來,以免因為找不到停車位而延誤進場時間。一、高雄夢時代、SKM Park Outlets、義大世界、義享時尚廣場及漢神百貨等多家商場,針對演唱會觀眾推出一系列好康優惠活動。歌迷只要持有指定演唱會門票,即可兌換百貨商品百元抵用券、專屬折扣或小禮。SKM Park Outlets 更是即日起至12月31日,只要持有指定演唱會門票,即可獲得200元抵用券。凡憑 ONE OK ROCK 高雄演唱會門票,可於即日起~9月22日,前往高雄捷運「左營/高鐵站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、三多商圈站、鹽埕埔站」兌換「商圈夜市優惠券」及「一卡通綠點」 ⑤⓪ + ⑤⓪ 共價值 100 元優惠。高雄市經發局提到,上週Bruno Mars、Energy 高雄演唱會門票若還沒兌換,也可於本週指定時間地點兌換。