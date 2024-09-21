ONE OK ROCK高雄演唱會天氣！今晚小心豪雨　降雨機率、氣溫一覽

全球知名日本樂團ONE OK ROCK繼去年6月在台北南港開唱後，今（21）日再次降臨高雄國家體育場獻唱，票券開賣當天就銷售一空，不過老天可能不太賞臉，受到低壓帶影響，今天中南部地區從午後開始降雨機率都偏高，且會延續到入夜，高雄國家體育場所在的左營區，整天降雨機率都高達90%，雖然淋雨聽ONE OK ROCK也是件相當熱血的事，但仍提醒觀賞演唱會的民眾可以攜帶雨衣，並時刻關注天氣動態。
據中央氣象署預報資料顯示，今天晚上受「低壓帶」影響，北台灣、南部、東南部地區都有陣雨或雷雨發生，且要留意局部豪雨的出現，以ONE OK ROCK降臨的高雄左營來說，從中午過後一直到晚間0時，降雨機率都來到90％，粉絲們若要提早前往演唱會排隊買周邊、等待入場，務必要攜帶雨具。
ONE OK ROCK演唱會高雄場預計入場時間為下午4時，氣象署預估氣溫落在攝氏31度左右，晚間7時開唱時，氣溫大致落在攝氏28至29度，配合下雨產生較高的濕度，在演唱會現場的體感，可能會是「下著雨、但又悶又熱」的環境，粉絲們一定要在空擋時間多補充水分，以免出現身體不適。
此外，針對ONE OK ROCK造訪高雄，交通局也提供參與民眾2種前往高雄國家體育場的方式。
📍搭乘捷運後步行
搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達世運主場館，散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。
📍接駁車：「高鐵左營站、台鐵新左營站」去回接駁
演唱會場將安排免費接駁車，下午3時至晚間7時提供「高鐵左營站／台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，晚間9時30分至11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
ONE OK ROCK演唱會高雄場預計入場時間為下午4時，氣象署預估氣溫落在攝氏31度左右，晚間7時開唱時，氣溫大致落在攝氏28至29度，配合下雨產生較高的濕度，在演唱會現場的體感，可能會是「下著雨、但又悶又熱」的環境，粉絲們一定要在空擋時間多補充水分，以免出現身體不適。
此外，針對ONE OK ROCK造訪高雄，交通局也提供參與民眾2種前往高雄國家體育場的方式。
📍搭乘捷運後步行
搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達世運主場館，散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。
📍接駁車：「高鐵左營站、台鐵新左營站」去回接駁
演唱會場將安排免費接駁車，下午3時至晚間7時提供「高鐵左營站／台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，晚間9時30分至11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。