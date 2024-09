ONE OK ROCK高雄演唱會天氣！今晚小心豪雨　降雨機率、氣溫一覽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ONE OK ROCK演唱會降臨高雄,高雄國家體育場所在的左營區,從中午過後一直到晚間0時,降雨機率都來到90%。(圖/中央氣象署)

▲ONE OK ROCK高雄演唱會今天登場,到高雄國家體育場的兩大交通方式,包含捷運與接駁車。(圖/高雄市交通局提供)

全球知名日本樂團ONE OK ROCK繼去年6月在台北南港開唱後,今(21)日再次降臨高雄國家體育場獻唱,票券開賣當天就銷售一空,不過老天可能不太賞臉,受到低壓帶影響,今天中南部地區從午後開始降雨機率都偏高,且會延續到入夜,,雖然淋雨聽ONE OK ROCK也是件相當熱血的事,,並時刻關注天氣動態。據中央氣象署預報資料顯示,,以ONE OK ROCK降臨的高雄左營來說,從中午過後一直到晚間0時,降雨機率都來到90%,粉絲們若要提早前往演唱會排隊買周邊、等待入場,務必要攜帶雨具。ONE OK ROCK演唱會高雄場預計入場時間為下午4時,氣象署預估氣溫落在攝氏31度左右,晚間7時開唱時,氣溫大致落在攝氏28至29度,配合下雨產生較高的濕度,,粉絲們一定要在空擋時間多補充水分,以免出現身體不適。此外,針對ONE OK ROCK造訪高雄,交通局也提供參與民眾2種前往高雄國家體育場的方式。搭捷運至紅線R17世運站出站,步行5至8分鐘即可抵達世運主場館,散場部分,捷運公司已規劃提高捷運疏運量能,縮短班距為3至4分鐘,維持散場動線順暢。演唱會場將安排免費接駁車,下午3時至晚間7時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務,晚間9時30分至11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。