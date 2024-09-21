鄭中基突爆料「不喜歡某女星」！線索直指岑寶兒：注定紅不了

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▲鄭中基透露的線索很明顯，港媒循線一查發現是岑寶兒。（圖／機動電視台RTV YouTube）

香港歌手鄭中基日前拋出震撼彈，宣布開除經紀人何慶湘，且在9月底高雄演唱會後將暫退演藝圈，消息曝光後讓外界震驚。不過近期他仍持續經營自己公司的YouTube頻道「機動電視台RTV」，並上傳7月中訪問老友吳君如的影片，但沒想到他突然爆料，表示自己不太喜歡「某位女演員」，因為對方表演很差，一看就知道對方紅不起來。雖然他全程沒有說出對方的名字，不過因為線索過於明顯，港媒循線一追就能知道他說的是2000年的落選港姐岑寶兒。YouTube頻道「機動電視台RTV」近日上傳7月18日拍攝的影片，內容是鄭中基訪問吳君如，2人在影片中大玩默契大考驗，也分享出道後的點滴。節目中，吳君如突然問，「你最不喜歡跟誰合作？」鄭中基尷尬表示，自己確實有個不太喜歡的女演員，「她說台詞就不能走路，或者走路就不能說台詞，所以跟她拍攝很辛苦，拍了很久。」由於該女演員表現非常糟糕，因此他直言，一看就覺得對方注定紅不了。雖然鄭中基從頭到尾都沒有說出對方的名字，不過他透露，「那次她無故成了我的女朋友，那是肥姐（沈殿霞）最後一部戲。」由於線索相當明顯，港媒隨即發現鄭中基說的電視劇是《我要Fit一Fit》，而當時飾演鄭中基女友的是2000年落選港姐岑寶兒。據了解，岑寶兒在2000年參加香港小姐競選，雖然在準決賽落選，不過因為受到大咖演員曾志偉賞識，風頭一度超越得獎佳麗。之後岑寶兒也演過多部電視劇和電影，其中代表作為連續劇《皆大歡喜》。不過她在2014年5月19日嫁給圈外男友，並在隔年生下女兒後，就鮮少出現在螢光幕前。鄭中基日前突然宣布震撼彈，表示9月28、29日在高雄巨蛋開唱之後，將暫時離開歌壇，因為他一直飽受憂鬱症所苦，且沒有好好吃藥，而是選擇喝酒去逃避事實，後來好好反省之後，決定用時間和行動去證明自己，因此在此次開唱之後，他將在老婆的陪同下去美國參加戒酒中心的療程，「50幾歲了，我要想清楚怎麼去面對自己，然後才能面對大家，我希望回來之後可以做一個更好的自己。」