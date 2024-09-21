ONE OK ROCK遇暴雨Taka頭髮毀了:像洗澡唱歌　未公開新曲高雄首唱

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▲「Taka晴男」失敗，今晚演出大暴雨，舞台天花板直接變成瀑布。（圖／讀者提供）

日本搖滾天團ONE OK ROCK遇水則發！他們今（21）日在高雄國家體育場（世運主場）開唱「暴雨從頭下到尾」，成員全身濕透依然嗨翻，Taka還搞笑表示：「好像在浴室邊洗澡邊唱歌一樣，很舒服呢。」結尾安可時，Taka、Toru、Ryota、Tomoya更送上未發表的新歌，整場總計帶來21首歌曲表演，嗨翻4萬名觀眾。高雄今晚大暴雨，ONE OK ROCK演唱會原定7點開唱，因為氣候影響觀眾進場速度，延遲至7點22分才開始，開場雨就沒停過，舞台天花板直接變成「大瀑布」；沒想到唱完《Wonder》，Taka的造型直接全毀，他也搞笑表示：「好像在浴室邊洗澡邊唱歌一樣，很舒服呢。」這場雨澆不息歌迷熱血的心，全場頻頻集體「點頭邪教」，而當《We are》一下，搖滾區以及看台區的燈海全現，場面壯觀又感人；值得一提的是，在安可曲第一首歌，ONE OK ROCK就送上未發表的新歌，讓座位區的觀眾全部興奮起立，不少歌迷感動表示，下雨好像也沒關係，反而看到更加團結的場面，「能在雨中站在體育場看演唱會，人生能有幾次這樣的體驗？滿值得拿出來炫耀的」。演出結尾，成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya不顧地板有多濕，全部趴地來張慣例合照，Taka也送上飛吻，全場4萬人激動尖叫，演唱會也在晚上9點39分圓滿落幕。今晚的演出因為下雨讓人難忘，粉絲紛紛說道：「這場絕對是可以載入OOR史冊的一場演唱會」、「我已經分不清楚我臉上到底是雨水還是淚水了！」、「這場都不會口渴欸，唱一唱會自動補水」、「誤闖H2O演唱會」、「這是Waterbomb音樂節嗎？」討論相當熱烈。1.Delusion:All2.Ketsuraku Automation3.Re:make4.Jibun Rock5.Save Yourself6.Decision7.Renegades8.Wonder9.Kimishidai Ressha10.Make It Out Alive11.Wherever you are12.Take what you want13.KARASU14.Neon15.The Beginning16.We are17.Mighty Long Fall18.Stand Out Fit In-安可-19.未發表新歌20.Let’s take it someday21.Wasted Nights