ONE OK ROCK遇暴雨Taka頭髮毀了:像洗澡唱歌　未公開新曲高雄首唱

日本搖滾天團ONE OK ROCK遇水則發！他們今（21）日在高雄國家體育場（世運主場）開唱「暴雨從頭下到尾」，成員全身濕透依然嗨翻，Taka還搞笑表示：「好像在浴室邊洗澡邊唱歌一樣，很舒服呢。」結尾安可時，Taka、Toru、Ryota、Tomoya更送上未發表的新歌，整場總計帶來21首歌曲表演，嗨翻4萬名觀眾。
高雄今晚大暴雨，ONE OK ROCK演唱會原定7點開唱，因為氣候影響觀眾進場速度，延遲至7點22分才開始，開場雨就沒停過，舞台天花板直接變成「大瀑布」；沒想到唱完《Wonder》，Taka的造型直接全毀，他也搞笑表示：「好像在浴室邊洗澡邊唱歌一樣，很舒服呢。」
這場雨澆不息歌迷熱血的心，全場頻頻集體「點頭邪教」，而當《We are》一下，搖滾區以及看台區的燈海全現，場面壯觀又感人；值得一提的是，在安可曲第一首歌，ONE OK ROCK就送上未發表的新歌，讓座位區的觀眾全部興奮起立，不少歌迷感動表示，下雨好像也沒關係，反而看到更加團結的場面，「能在雨中站在體育場看演唱會，人生能有幾次這樣的體驗？滿值得拿出來炫耀的」。
演出結尾，成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya不顧地板有多濕，全部趴地來張慣例合照，Taka也送上飛吻，全場4萬人激動尖叫，演唱會也在晚上9點39分圓滿落幕。
今晚的演出因為下雨讓人難忘，粉絲紛紛說道：「這場絕對是可以載入OOR史冊的一場演唱會」、「我已經分不清楚我臉上到底是雨水還是淚水了！」、「這場都不會口渴欸，唱一唱會自動補水」、「誤闖H2O演唱會」、「這是Waterbomb音樂節嗎？」討論相當熱烈。
《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》歌單
1.Delusion:All
2.Ketsuraku Automation
3.Re:make
4.Jibun Rock
5.Save Yourself
6.Decision
7.Renegades
8.Wonder
9.Kimishidai Ressha
10.Make It Out Alive
11.Wherever you are
12.Take what you want
13.KARASU
14.Neon
15.The Beginning
16.We are
17.Mighty Long Fall
18.Stand Out Fit In
-安可-
19.未發表新歌
20.Let’s take it someday
21.Wasted Nights
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這場雨澆不息歌迷熱血的心，全場頻頻集體「點頭邪教」，而當《We are》一下，搖滾區以及看台區的燈海全現，場面壯觀又感人；值得一提的是，在安可曲第一首歌，ONE OK ROCK就送上未發表的新歌，讓座位區的觀眾全部興奮起立，不少歌迷感動表示，下雨好像也沒關係，反而看到更加團結的場面，「能在雨中站在體育場看演唱會，人生能有幾次這樣的體驗？滿值得拿出來炫耀的」。
演出結尾，成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya不顧地板有多濕，全部趴地來張慣例合照，Taka也送上飛吻，全場4萬人激動尖叫，演唱會也在晚上9點39分圓滿落幕。
今晚的演出因為下雨讓人難忘，粉絲紛紛說道：「這場絕對是可以載入OOR史冊的一場演唱會」、「我已經分不清楚我臉上到底是雨水還是淚水了！」、「這場都不會口渴欸，唱一唱會自動補水」、「誤闖H2O演唱會」、「這是Waterbomb音樂節嗎？」討論相當熱烈。
《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》歌單
1.Delusion:All
2.Ketsuraku Automation
3.Re:make
4.Jibun Rock
5.Save Yourself
6.Decision
7.Renegades
8.Wonder
9.Kimishidai Ressha
10.Make It Out Alive
11.Wherever you are
12.Take what you want
13.KARASU
14.Neon
15.The Beginning
16.We are
17.Mighty Long Fall
18.Stand Out Fit In
-安可-
19.未發表新歌
20.Let’s take it someday
21.Wasted Nights