ONE OK ROCK遇暴雨Taka頭髮毀了:像洗澡唱歌　未公開新曲高雄首唱

▲「Taka晴男」失敗,今晚演出大暴雨,舞台天花板直接變成瀑布。(圖/讀者提供)

日本搖滾天團ONE OK ROCK遇水則發!他們今(21)日在高雄國家體育場(世運主場)開唱「暴雨從頭下到尾」,成員全身濕透依然嗨翻,Taka還搞笑表示:「好像在浴室邊洗澡邊唱歌一樣,很舒服呢。」結尾安可時,Taka、Toru、Ryota、Tomoya更送上未發表的新歌,整場總計帶來21首歌曲表演,嗨翻4萬名觀眾。高雄今晚大暴雨,ONE OK ROCK演唱會原定7點開唱,因為氣候影響觀眾進場速度,延遲至7點22分才開始,開場雨就沒停過,舞台天花板直接變成「大瀑布」;沒想到唱完《Wonder》,Taka的造型直接全毀,他也搞笑表示:「好像在浴室邊洗澡邊唱歌一樣,很舒服呢。」這場雨澆不息歌迷熱血的心,全場頻頻集體「點頭邪教」,而當《We are》一下,搖滾區以及看台區的燈海全現,場面壯觀又感人;值得一提的是,在安可曲第一首歌,ONE OK ROCK就送上未發表的新歌,讓座位區的觀眾全部興奮起立,不少歌迷感動表示,下雨好像也沒關係,反而看到更加團結的場面,「能在雨中站在體育場看演唱會,人生能有幾次這樣的體驗?滿值得拿出來炫耀的」。演出結尾,成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya不顧地板有多濕,全部趴地來張慣例合照,Taka也送上飛吻,全場4萬人激動尖叫,演唱會也在晚上9點39分圓滿落幕。今晚的演出因為下雨讓人難忘,粉絲紛紛說道:「這場絕對是可以載入OOR史冊的一場演唱會」、「我已經分不清楚我臉上到底是雨水還是淚水了!」、「這場都不會口渴欸,唱一唱會自動補水」、「誤闖H2O演唱會」、「這是Waterbomb音樂節嗎?」討論相當熱烈。1.Delusion:All2.Ketsuraku Automation3.Re:make4.Jibun Rock5.Save Yourself6.Decision7.Renegades8.Wonder9.Kimishidai Ressha10.Make It Out Alive11.Wherever you are12.Take what you want13.KARASU14.Neon15.The Beginning16.We are17.Mighty Long Fall18.Stand Out Fit In-安可-19.未發表新歌20.Let’s take it someday21.Wasted Nights