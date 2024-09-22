MLB／國民新星游擊手CJ Abrams在賭場嗨到天亮！慘遭下放小聯盟

MLB美國職棒華盛頓國民年僅23歲的新星游擊手CJ Abrams，在昨（21）日球隊對陣芝加哥對戰小熊的比賽之前，被發現在芝加哥一家賭場狂歡到天亮，徹夜未歸，因而遭到球團下放至小聯盟。國民隊總教練Dave Martinez今賽前受訪時則表示，「我不會透露具體細節。」
根據美媒報導，這場小熊在主場迎戰國民的比賽為下午場，於當地時間下午1點展開，CJ Abrams擔任國民隊開路先鋒，全場3個打數沒有敲出安打，選到1次四壞保送，並吞下1次三振。
國民新星游擊手Abrams 在賭場待到天亮才走
《今日美國》記者Bob Nightengale則指出，據傳CJ Abrams此戰在賭場待到賽前5小時才離開，也就是早上8點，等同整夜沒睡，這讓國民隊無法接受這樣的狀況，國民總管Mike Rizzo稍早也親自傳簡訊給Abrams，告訴他這季剩餘賽事都將在1A度過。
Abrams慘遭下放小聯盟 主帥稱基於內部問題
而根據美媒的消息指出，國民原先並不打算將CJ Abrams下放至小聯盟，直到得知他在賭場狂歡整夜，這才做出因應行動，國民總教練Dave Martinez今日賽前受訪時則表示：「我只想說明這不是基於CJ Abrams在場上的表現，進而所做出的決定，而是關於內部的問題，對此我不會透露更多具體細節。」
CJ Abrams現年23歲，今年是他生涯在大聯盟的第4個賽季，他也在上半季繳出不俗表現，並順利獲選進入明星賽，為個人生涯首次。然而當球季來到下半季後，Abrams的表現卻不如預期，出現下滑情況，打擊三圍也降至 .203/.260/.326，本季最終留下打擊率0.246，敲出133支安打、20轟、65分打點成績，OPS則為0.747。
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國民新星游擊手Abrams 在賭場待到天亮才走
《今日美國》記者Bob Nightengale則指出，據傳CJ Abrams此戰在賭場待到賽前5小時才離開，也就是早上8點，等同整夜沒睡，這讓國民隊無法接受這樣的狀況，國民總管Mike Rizzo稍早也親自傳簡訊給Abrams，告訴他這季剩餘賽事都將在1A度過。
Abrams慘遭下放小聯盟 主帥稱基於內部問題
而根據美媒的消息指出，國民原先並不打算將CJ Abrams下放至小聯盟，直到得知他在賭場狂歡整夜，這才做出因應行動，國民總教練Dave Martinez今日賽前受訪時則表示：「我只想說明這不是基於CJ Abrams在場上的表現，進而所做出的決定，而是關於內部的問題，對此我不會透露更多具體細節。」
CJ Abrams現年23歲，今年是他生涯在大聯盟的第4個賽季，他也在上半季繳出不俗表現，並順利獲選進入明星賽，為個人生涯首次。然而當球季來到下半季後，Abrams的表現卻不如預期，出現下滑情況，打擊三圍也降至 .203/.260/.326，本季最終留下打擊率0.246，敲出133支安打、20轟、65分打點成績，OPS則為0.747。