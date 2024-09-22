MLB／國民新星游擊手CJ Abrams在賭場嗨到天亮！慘遭下放小聯盟

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MLB美國職棒華盛頓國民年僅23歲的新星游擊手CJ Abrams，國民隊總教練Dave Martinez今賽前受訪時則表示，「我不會透露具體細節。」根據美媒報導，這場小熊在主場迎戰國民的比賽為下午場，於當地時間下午1點展開，，選到1次四壞保送，並吞下1次三振。《今日美國》記者Bob Nightengale則指出，，國民總管Mike Rizzo稍早也親自傳簡訊給Abrams，告訴他這季剩餘賽事都將在1A度過。而根據美媒的消息指出，國民原先並不打算將CJ Abrams下放至小聯盟，直到得知他在賭場狂歡整夜，這才做出因應行動，國民總教練Dave Martinez今日賽前受訪時則表示：「我只想說明這不是基於CJ Abrams在場上的表現，進而所做出的決定，CJ Abrams現年23歲，今年是他生涯在大聯盟的第4個賽季，他也在上半季繳出不俗表現，並順利獲選進入明星賽，為個人生涯首次。然而當球季來到下半季後，Abrams的表現卻不如預期，出現下滑情況，打擊三圍也降至 .203/.260/.326，