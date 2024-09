陳智菡引歌詞被笑英文文法　反譏「Taiwan can help」也只為做標

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡昨晚引用動力火車的〈莫忘初衷〉歌詞,感懷黨主席柯文哲防疫功勞,豈料歌詞被網友跟台中市議員周永鴻挑出英文文法毛病。陳智菡今(22)日再度發文表示,爭論歌詞文法「只能說俗氣」,有時候為了演唱的流暢度本來會捨棄掉其他,「就好像許多標題一樣,否則民進黨最愛喊的Taiwan can help怎麼來的?」陳智菡指出,對於引用歌詞波及動力火車感到抱歉,「但還是讓歌手與詞曲創作者被無腦政治髒水波及,愈想愈覺得愧疚。」她並強調,自己只是對阿北防疫期間的辛苦、跟近日遭遇心有所感,「沒想到幫自己和夥伴們打氣勵志一下,也能遭遇流彈四射」。針對網友跟民進黨台中市議員周永鴻指出,陳智菡昨天的po文提到「you never alone」、「You'll never alone」少了「are」、「be」文法有誤,陳智菡則反擊說,「我從來不知道在音樂創作中,還講工整的文法?」她強調,詞曲創作是藝術,不是考試填空,有時候會為了演唱的流暢捨棄其他,就像許多標題一樣,「就好像許多標題一樣,否則民進黨最愛喊的Taiwan can help怎麼來的?」並點名周永鴻說明一下。陳智菡隨後又貼出法務部函文表示,既然大家愛挑毛病,就從最工整的文本挑起。她質疑,法務部2018年2月26日發出「法務部加強所屬檢察調查及廉政機關遵守偵查不公開原則實施方案」也公告生效,其中提到「嚴守偵查不公開原則」、「無罪推定」等,難道都是擺好看的嗎?