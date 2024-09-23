美阿拉巴馬州大規模槍擊4死多傷！警方：非隨機、是買兇殺人事件

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美國阿拉巴馬州當地時間21日深夜，發生一起大規模槍擊案，據悉有多名槍手朝群眾開槍，造成4死、17傷。不過當地警方調查後表示，這並非一起隨機的無差別攻擊事件，而是涉及買凶殺人。綜合《CNN》、《BBC》報導，事發在阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham, Alabama）一個繁華的娛樂街區，一群槍手在週六深夜開車經過，下車並開始射擊，隨即返回車內開走逃逸。警方認為，這是一次有針對性的襲擊，其中一名死者就是本次槍擊案的目標：「有人付錢要他的命」，正與聯邦調查局和其他聯邦機構合作，懸賞5000美元，並開設了專門網站，供民眾提供相關照片、影像逮人。有目擊者聲稱，槍手疑似使用改裝過的全自動槍枝，現場據傳發現100多個彈殼。伯明罕市長伍德芬（Randall Woodfin）指控，全自動武器不該出現在美國的街道，這是伯明罕乃至阿拉巴馬州的頭號公安問題，但礙於該市沒有權力取締，只能呼籲國家想想對策。