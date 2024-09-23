iPhone 16「官網1神物」神秘力量不賣了！意外成「台灣限量款」　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Beats iPhone 16 MagSafe保護殼無預警的下架，網友笑稱台灣神秘力量讓商品不賣了。（圖／翻攝官網）

▲iPhone 16系列官方的原廠殼（下）在相機控制按鈕上有傳導層設計，市售的保護殼首波產品則用挖洞設計。（圖／記者周淑萍攝）

▲CASETiFY Ultra 終極防摔手機殼保護力十足，但相機控制按鈕的地方採用挖洞設計。（圖／記者周淑萍攝）

▲CASETiFY針對iPhone 16開賣，首波就祭出多項頗具設計感的商品，讓民眾可以第一時間選購。（圖／記者周淑萍攝）

▲CASETiFY Ultra 終極防摔手機殼不僅手機四角加強保護力，在相機模組的地方也有保護層，還可靈活運用新款背帶一起使用。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果上週正式開賣iPhone 16系列新機，今年買氣依舊是很旺，引發換機潮，換手機同步換手機殼已經是常態，但卻有網友發現，原本在蘋果官網下訂「Beats iPhone 16 MagSafe保護殼」想去取貨時卻被告知商品下架，即便商品在店內，但無法取貨只能取消訂單，讓網友大驚「之前有購買的直接變成台灣限量款。」剛換iPhone 16用戶的民眾，換手機的同時大多會選購保護殼，但Ptt上卻有網友分享原本已購入Beats黑色手機殼，使用一天發現指紋與細紋在黑色上實在有點明顯，所以想在官網買白色的看看，但卻發現4種機型4個顏色全部都無法運送，就連現場都無法取貨。此文一出，有民眾也遇到相同的狀況，且狀況不是缺貨，網友提到，已經到現場要取貨，卻被店員告知已經下架，原本訂好的殼已經確定在店內，但無法取貨，只能被取消，且無法得知原因。還有人補充說，店員直接回覆「全部都不賣」，就連架上的都被拿下，近一步詢問，店員回應「條碼有問題，需再確認」，但不確定何時會再開賣。有網友就認為如果是商品有問題，應該全球都下架才對，但美國、日本、泰國的官網都還有供應，感覺只有台灣被下架了，而這樣的情況，讓第一波有拿到手機殼的用戶直接變成「台灣限量款」。目前無法得知確切的原因，網友笑說不知道台灣地區對於Beats有什麼神秘力量，讓商品下架，且想買的人拿不到，想退的人竟然也退不了的窘境。然而，不管是缺貨或是商品下架，有人認為「這次iPhone新的相機控制按鈕，絕對會讓原廠殼賣爛了」。《NOWnews》實際觀察原廠手機殼和目前大廠手機殼的差別，最主要在於「相機控制」按鍵的地方，第三方手機殼第一時間還沒有相機控制的傳導層設計，可以預料會陸續推出，而市售的手機殼在保護性和選擇性可就豐富許多，以 CASETiFY 來看，動作就相當快，新機上市就有幾十款可以選擇，其中特別為了新機設計「Ultra 終極防摔手機殼」，主要是延伸四角的 Ultra 彈力保護角，還可以搭配上全新的 Ultra 終極多功能背帶與耐用鋁製扣環搭配使用。