台灣寶可夢中心萬聖節新品！南瓜皮卡丘超萌　粉絲驚：日本才剛上

▲超可愛的南瓜皮卡丘即將在台灣寶可夢中心現身。(圖/寶可夢台灣臉書)

▲LED裝飾燈 (燈火幽靈)與其他萬聖節應景週邊。(圖/寶可夢台灣臉書)

▲巫師皮卡丘與呆火鱷毛絨玩具等亮點新品。(圖/寶可夢台灣臉書)

▲「萬聖節系列」才剛在日本上架,台灣寶可夢中心就迅速跟進。(圖/寶可夢台灣臉書)

台灣寶可夢中心(Pokémon Center TAIPEI)今(23)日公布萬聖節新品!以萬聖節為主題的商品「Halloween Trick or trick」將在9月28日(週六)登場,包含超可愛的南瓜、巫師帽皮卡丘也都登場,消息也讓大批寶可夢粉絲驚呼:「這次跟進日本超快!」萬聖節為主題的商品「Halloween Trick or trick」,主視覺是魔術師寶可夢的魔幻假面喵,嚇唬皮卡丘和呆火鱷等寶可夢的可愛場景,而圖像中驚訝表情的寶可夢也將被做成毛絨玩具,皮卡丘手持的「夜巡靈造型LED裝飾提燈」等商品也將一同推出!事實上,寶可夢「萬聖節系列」商品於9月7日才在日本的寶可夢中心上架,沒想到才過兩週台灣寶可夢公司就宣布跟進,讓不少寶可夢粉絲大讚「台灣中心越來越好了,跟進好快」、「日本賣完的款式都有欸」、「很多代購都還沒回來,台灣就要上了,給讚」、「跟日本的進度速度加快了,好猛」。毛絨玩具 Halloween Trick or trick (共2款) $760吉祥物 Halloween Trick or trick (共4款) $480夜巡靈造型LED裝飾提燈 Halloween Trick or trick $1,890抱枕 Halloween Trick or trick $1,190圖案變換厚磅T恤 Halloween Trick or trick Kids (共2款) $1,090毛巾 Halloween Trick or trick $210證件包 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $690托特包 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $1,340手機收納包 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $1,090收納包 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $690B6雙環筆記本 Halloween Trick or trick $230夾子 Halloween Trick or trick (皮卡丘) 2件組 $290變圖貼紙 Halloween Trick or trick $140手機扣環 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $580文件夾 Halloween Trick or trick $140耳環 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $370夾式耳環 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $370吊飾 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵&振翼髮) 2件組 $440髮夾 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $580正反兩用束口袋 Halloween Trick or trick (魔幻假面喵) $520旋轉金屬鑰匙圈 Halloween Trick or trick $230LED裝飾燈 (燭光靈) $1,050LED裝飾燈 (燈火幽靈) $2,270LED裝飾燈 (水晶燈火靈) $2,840毛絨玩具 (萬聖節南瓜 皮卡丘) $7602024年9月2日至,在Pokémon Center TAIPEI向員工出示台灣官方Instagram帳號的追蹤畫面,即可獲得「不可思議的寶可夢」貼圖中皮卡丘的貼紙,數量有限,送完即止。9月21日(六),22日(日)9月28日(六),29日(日)上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況,上述時間有可能前後調整。