明天雨勢終於趨緩！新颱風醞釀中　台灣下波「多雨模式」又快來了

不穩定的天氣明（24）日終於有所緩解，中央氣象署預報中心技正林秉煜指出，今（23）日在北台灣的降雨，入夜後慢慢變小，隨著低壓帶遠離，明天白天降雨進一步縮減，但還是有午後雷陣雨，週三（9/25）天氣與明天類似，週四（9/26）過後又有低氣壓接近，一直到到週末台灣降雨都會變多，9月底10月初仍有一些熱帶擾動醞釀，是否發展為颱風有待觀察。
明天天氣稍微好轉 午後北台灣續防大雨
今天上午南北天氣都比上週末好上許多，北台灣午後才出現明顯雨勢，林秉煜提及，明天降雨集中在午後，預估豪雨等級降雨的範圍縮減，主要是桃園以北、東北部及東部地區有局部大雨。
明天晚上至週三，將有鋒面通過台灣，因此水氣會稍微增加，北部、東北部整天雲量較多，不定時有「局部短暫陣雨」，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。
週四低壓帶接近 10月初留意熱低壓、颱風生成
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新模式以及AI模擬資料，「過幾天西風槽會割離一個低壓出來，然後往南移動到台灣東方或呂宋島東北方」，這個低壓預估會停滯一段時間，如果位置配合剛好，加上東北風，「又會是雨下不停的日子。」
林秉煜則說明，確實從週四開始，受到東北風影響水氣偏多，迎風面的北部、東北部「局部短暫陣雨」有一天比一天明顯的情況，其它地區維持多雲到晴，有午後雷陣雨，至於低氣壓的實際影響，還要看它與台灣的距離遠近而定，氣象署持續觀察。
此外，下週一至下週三（9/30至10/2），低氣壓位於台灣東方海面至琉球近海，環境為偏北風至東北風，北部、東北部偶有「局部短暫陣雨」，其它地區為多雲到晴，有午後雷陣雨；菲律賓東方海面未來仍為大低壓區，期間內還是有低壓擾動發展的可能性，氣象署會密切追蹤是否有熱帶性低氣壓或颱風生成的可能。
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今天上午南北天氣都比上週末好上許多，北台灣午後才出現明顯雨勢，林秉煜提及，明天降雨集中在午後，預估豪雨等級降雨的範圍縮減，主要是桃園以北、東北部及東部地區有局部大雨。
明天晚上至週三，將有鋒面通過台灣，因此水氣會稍微增加，北部、東北部整天雲量較多，不定時有「局部短暫陣雨」，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。
週四低壓帶接近 10月初留意熱低壓、颱風生成
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新模式以及AI模擬資料，「過幾天西風槽會割離一個低壓出來，然後往南移動到台灣東方或呂宋島東北方」，這個低壓預估會停滯一段時間，如果位置配合剛好，加上東北風，「又會是雨下不停的日子。」
林秉煜則說明，確實從週四開始，受到東北風影響水氣偏多，迎風面的北部、東北部「局部短暫陣雨」有一天比一天明顯的情況，其它地區維持多雲到晴，有午後雷陣雨，至於低氣壓的實際影響，還要看它與台灣的距離遠近而定，氣象署持續觀察。
此外，下週一至下週三（9/30至10/2），低氣壓位於台灣東方海面至琉球近海，環境為偏北風至東北風，北部、東北部偶有「局部短暫陣雨」，其它地區為多雲到晴，有午後雷陣雨；菲律賓東方海面未來仍為大低壓區，期間內還是有低壓擾動發展的可能性，氣象署會密切追蹤是否有熱帶性低氣壓或颱風生成的可能。